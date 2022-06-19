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Пожилой мужчина погиб в ДТП на шоссе возле Матвеевки

74-летний мужчина от полученных в аварии травм скончался на месте

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Автомобиль получил сильный удар, и водитель скончался на месте

Автомобиль получил сильный удар, и водитель скончался на месте

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19 июня в ДТП на Старом шоссе в районе станции Матвеевка погиб 74-летний водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 16:46 возле дома на Старом шоссе, 85. Девушка 1987 года рождения двигалась на Lexus RX 400 со стороны улицы Твардовского в сторону Академгородка и столкнулась с Toyota Probox — водитель совершал разворот также в сторону Академгородка.

— В результате ДТП мужчина — водитель автомобиля Toyota Probox, получил травмы, несовместимые с жизнью. Девушка в Lexus RX 400 не пострадала, — рассказали в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сегодня в центре Новосибирска перевернулся автомобиль KIA Sportage, но в автомобиле никто не пострадал.

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