Пожилой мужчина погиб в ДТП на шоссе возле Матвеевки
74-летний мужчина от полученных в аварии травм скончался на месте
19 июня в ДТП на Старом шоссе в районе станции Матвеевка погиб 74-летний водитель.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска, авария произошла в 16:46 возле дома на Старом шоссе, 85. Девушка 1987 года рождения двигалась на Lexus RX 400 со стороны улицы Твардовского в сторону Академгородка и столкнулась с Toyota Probox — водитель совершал разворот также в сторону Академгородка.
— В результате ДТП мужчина — водитель автомобиля Toyota Probox, получил травмы, несовместимые с жизнью. Девушка в Lexus RX 400 не пострадала, — рассказали в ведомстве.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее сегодня в центре Новосибирска перевернулся автомобиль KIA Sportage, но в автомобиле никто не пострадал.