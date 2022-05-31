Дороги и тротуары посчитают и внесут их состояние в единый паспорт в Новосибирске — мэр объяснил, для чего
На его составление отводится месяц
В Новосибирске создадут паспорта дорожного хозяйства по каждому району. Такое поручение дал мэр Анатолий Локоть сегодня, 31 мая, во время аппаратного совещания.
Мэр отметил, что такое поручение было давно сделано, но сейчас он решил его формализовать под протокол.
— Поручаю провести мониторинг и составить паспорт дорожно-пешеходного хозяйства по каждому району. Эту работу провести совместно с районными администрациями. Чтобы по каждому району было понятно, какие дороги и в каком объеме нужно отремонтировать в 2022, 2023, 2024 годах и так далее. Дороги, которые планируем, и обязательны к исполнению по техническому состоянию. Давайте отталкиваться от технического состояния, а не от финансов, — сказал мэр.
Такой план будет составлен на пять лет не только по дорогам, но и по тротуарам.
— Давайте мониторить свое дорожное хозяйство, чтобы у нас было представление технического состояния. Тогда нам легче будет говорить о финансировании. Сейчас мы отталкиваемся от возможностей денежных — сколько есть, дали, — отметил Анатолий Локоть. — Нужен технический, профессиональный мониторинг. В течение месяца такую работу нужно сделать.
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