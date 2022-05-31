Дороги и тротуары посчитают и внесут их состояние в единый паспорт в Новосибирске — мэр объяснил, для чего

Автомобилисты ругаются на ямы и провалы, пешеходы — на невозможность спокойно передвигаться по тротуарам. Почему ситуация с дорогами в Новосибирске не улучшается? О проблемах «Ямосибирска» рассуждает Михаил Мезенцев, эксперт дорожной инспекции ОНФ.

