Занимает две полосы из трех: новосибирец пожаловался на яму на ГБШ, которая не стала меньше после ремонта

Ямы в Новосибирске — это большая городская легенда, а Гусинобродское шоссе — богом забытая дорога. Мы уже писали о сибирячке, которая боролась за то, чтобы ГБШ почистили (это была долгая битва). А этой зимой жителей вновь обеспокоила яма на перекрестке с Доватора, ведь от нее пострадало уже несколько автомобилистов. Сибиряк Сергей Чак пробовал жаловаться на эту проблему, и яму даже засыпали. Но помогло ли это?
Обычно я выезжаю на работу в 06:30, когда пробки еще нет. Она начинается около 7 утра. В будни особенно стоит транспорт на улице Лазурной в сторону Доватора, так как на выезд всего одна полоса и транспорт снижает скорость на ямах. Жители замечают, что пробки появились по мере увеличения ям — очень сильно это становится заметно вечером и в выходные дни. Администрация города ничего не делает, в частности, дорогу на перекрестке улиц Доватора и ГБШ. Там просто ужас что творится, машины теряют колеса, общественный транспорт значительно снижает скорость, пробки из-за ям каждодневные. Летом присыпали щебнем, и всё, дождь всё размыл.
Яма начала появляться весной 2021 года. В течение года ямы засыпали щебнем и песком, асфальт не укладывали, дождем всё вымывается, и ямы снова появляются. Я писал письмо через «Госуслуги» губернатору 12 ноября, но ответа нет. В различных соцсетях жители жалуются на эту ситуацию. Автобусы просто ползут, очень медленно едут. А яма достигла уже такой большой величины, что занимает две полосы из трех. При этом объехать ее возможно только по соседней полосе, что значительно уменьшает скорость потока и увеличивает пробку. Гололед тоже влияет на ситуацию. На позапрошлых выходных автомобилист пробил два колеса на этом участке и повредил колесные диски.
Представитель мэрии в соцсетях пообещал, что ремонт ямы произведут до 23 ноября. И почти в срок яму действительно засыпали щебнем. Правда, через некоторое время его разнесли проезжающие машины, и яма вернулась на место. Как будто и не чинили. Проблема никуда не исчезла.
Для того чтобы яма исчезла, нужно, чтобы люди, которые отвечают за это, занимались своим делом. Администрация района должна не жаловаться на отсутствие финансирования, а найти возможность устранить замечания, и тогда жителям будет комфортно в городе. Наш Новосибирск является третьим городом в России, а судя по состоянию дорожного полотна, мы живем в деревне.
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