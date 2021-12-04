4 декабря суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дняЦена дизеля превысила 60 рублей
Фото пользователя

Сергей Чак

Работает мастером на ТЭЦ-5
Фото пользователя

Сергей Чак

Работает мастером на ТЭЦ-5
Все новости
Все новости

Занимает две полосы из трех: новосибирец пожаловался на яму на ГБШ, которая не стала меньше после ремонта

Жалоба через «Госуслуги» не помогла, яма продолжает существовать — даже после ремонта

1 393
19Обсудить

Поделиться

Две недели назад на этом участке автомобилист пробил две покрышки

Две недели назад на этом участке автомобилист пробил две покрышки

Поделиться


Ямы в Новосибирске — это большая городская легенда, а Гусинобродское шоссе — богом забытая дорога. Мы уже писали о сибирячке, которая боролась за то, чтобы ГБШ почистили (это была долгая битва). А этой зимой жителей вновь обеспокоила яма на перекрестке с Доватора, ведь от нее пострадало уже несколько автомобилистов. Сибиряк Сергей Чак пробовал жаловаться на эту проблему, и яму даже засыпали. Но помогло ли это?

Обычно я выезжаю на работу в 06:30, когда пробки еще нет. Она начинается около 7 утра. В будни особенно стоит транспорт на улице Лазурной в сторону Доватора, так как на выезд всего одна полоса и транспорт снижает скорость на ямах. Жители замечают, что пробки появились по мере увеличения ям — очень сильно это становится заметно вечером и в выходные дни. Администрация города ничего не делает, в частности, дорогу на перекрестке улиц Доватора и ГБШ. Там просто ужас что творится, машины теряют колеса, общественный транспорт значительно снижает скорость, пробки из-за ям каждодневные. Летом присыпали щебнем, и всё, дождь всё размыл.

Яма начала появляться весной 2021 года. В течение года ямы засыпали щебнем и песком, асфальт не укладывали, дождем всё вымывается, и ямы снова появляются. Я писал письмо через «Госуслуги» губернатору 12 ноября, но ответа нет. В различных соцсетях жители жалуются на эту ситуацию. Автобусы просто ползут, очень медленно едут. А яма достигла уже такой большой величины, что занимает две полосы из трех. При этом объехать ее возможно только по соседней полосе, что значительно уменьшает скорость потока и увеличивает пробку. Гололед тоже влияет на ситуацию. На позапрошлых выходных автомобилист пробил два колеса на этом участке и повредил колесные диски.

Представитель мэрии в соцсетях пообещал, что ремонт ямы произведут до 23 ноября. И почти в срок яму действительно засыпали щебнем. Правда, через некоторое время его разнесли проезжающие машины, и яма вернулась на место. Как будто и не чинили. Проблема никуда не исчезла.

Для того чтобы яма исчезла, нужно, чтобы люди, которые отвечают за это, занимались своим делом. Администрация района должна не жаловаться на отсутствие финансирования, а найти возможность устранить замечания, и тогда жителям будет комфортно в городе. Наш Новосибирск является третьим городом в России, а судя по состоянию дорожного полотна, мы живем в деревне.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГБШГусинобродское шоссеплохие дорогиямы на дорогах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться