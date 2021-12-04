Занимает две полосы из трех: новосибирец пожаловался на яму на ГБШ, которая не стала меньше после ремонта





Ямы в Новосибирске — это большая городская легенда, а Гусинобродское шоссе — богом забытая дорога. Мы уже писали о сибирячке, которая боролась за то, чтобы ГБШ почистили (это была долгая битва). А этой зимой жителей вновь обеспокоила яма на перекрестке с Доватора, ведь от нее пострадало уже несколько автомобилистов. Сибиряк Сергей Чак пробовал жаловаться на эту проблему, и яму даже засыпали. Но помогло ли это?

Обычно я выезжаю на работу в 06:30, когда пробки еще нет. Она начинается около 7 утра. В будни особенно стоит транспорт на улице Лазурной в сторону Доватора, так как на выезд всего одна полоса и транспорт снижает скорость на ямах. Жители замечают, что пробки появились по мере увеличения ям — очень сильно это становится заметно вечером и в выходные дни. Администрация города ничего не делает, в частности, дорогу на перекрестке улиц Доватора и ГБШ. Там просто ужас что творится, машины теряют колеса, общественный транспорт значительно снижает скорость, пробки из-за ям каждодневные. Летом присыпали щебнем, и всё, дождь всё размыл.