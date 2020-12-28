В Новосибирске на линию выйдет трамвай со злобным снеговиком хоккейного клуба «Сибирь»

Новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода нарисовал символику хоккейного клуба «Сибирь» на трамвае № 14 . Он выйдет на линию 29 декабря в 05:00.

— Сегодня рисуем третий день. Работа началась в мае — тогда появилась идея. В июне — эскизы, в июле утвердили в мэрии, деньги начали собирать в сентябре, удалось найти их только перед новым годом. Трамвай будет ходить по маршруту № 14 мимо ЛДС «Сибирь», — рассказал Иван Ягода.