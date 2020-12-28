В Новосибирске на линию выйдет трамвай со злобным снеговиком хоккейного клуба «Сибирь»

Новосибирец нарисовал символику ХК «Сибирь» на трамвае
Новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода нарисовал символику хоккейного клуба «Сибирь» на трамвае
— Сегодня рисуем третий день. Работа началась в мае — тогда появилась идея. В июне — эскизы, в июле утвердили в мэрии, деньги начали собирать в сентябре, удалось найти их только перед новым годом. Трамвай будет ходить по маршруту
До завтрашнего утра другой художник Иван Fansta сделает на трамвае надпись «Славься, Сибирь, мы гордимся тобой».
Автором эскиза стал новосибирец Сергей Василюк. Иван Ягода объяснил, что продвигал идею с нанесением рисунка самостоятельно. На работы потребовалось
— Я бы сказал, что пришлось «толкать» этот замерзший трамвай. Меня удивил тот факт, что никому он практически не нужен был. Думаю, что пандемия просто у всех внимание рассредоточила. Все говорили, что идея хорошая, но денег нет. В итоге сделали при поддержке СГК, — добавил художник.
Другой раскрашенный трамвай вышел на маршрут в июле. Его посвятили
Два года назад НГС делал репортаж из секретного убежища сибирских художников — посмотрите на пентхаус, в котором они живут.