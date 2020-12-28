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В Новосибирске на линию выйдет трамвай со злобным снеговиком хоккейного клуба «Сибирь»

Граффити с символикой закончат завтра утром

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Идея украсить трамвай пришла художнику в мае

Идея украсить трамвай пришла художнику в мае

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Новосибирец нарисовал символику ХК «Сибирь» на трамвае

Новосибирский стрит-арт-художник Иван Ягода нарисовал символику хоккейного клуба «Сибирь» на трамвае № 14. Он выйдет на линию 29 декабря в 05:00.

— Сегодня рисуем третий день. Работа началась в мае — тогда появилась идея. В июне — эскизы, в июле утвердили в мэрии, деньги начали собирать в сентябре, удалось найти их только перед новым годом. Трамвай будет ходить по маршруту № 14 мимо ЛДС «Сибирь», — рассказал Иван Ягода.

До завтрашнего утра другой художник Иван Fansta сделает на трамвае надпись «Славься, Сибирь, мы гордимся тобой».

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Автором эскиза стал новосибирец Сергей Василюк. Иван Ягода объяснил, что продвигал идею с нанесением рисунка самостоятельно. На работы потребовалось 200 тысяч рублей.

— Я бы сказал, что пришлось «толкать» этот замерзший трамвай. Меня удивил тот факт, что никому он практически не нужен был. Думаю, что пандемия просто у всех внимание рассредоточила. Все говорили, что идея хорошая, но денег нет. В итоге сделали при поддержке СГК, — добавил художник.

Другой раскрашенный трамвай вышел на маршрут в июле. Его посвятили 75-летию Победы и труженикам тыла.

Два года назад НГС делал репортаж из секретного убежища сибирских художников — посмотрите на пентхаус, в котором они живут.

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«Сибирь»трамвайграффити
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