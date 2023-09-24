«Пальцы все скрючены, ноги опухшие»: Роман Костомаров откровенно рассказал о болезни и ампутациях

Как началась болезнь

По словам спортсмена, под новый, 2023 год заболела его жена Оксана Домина: когда температура поднялась до 39,5, супруга начала принимать антибиотики, чтобы восстановиться перед выступлениями. Костомаров предполагает, что она могла заразить его во время совместных танцев на льду.



— Я немножко начал подкашливать, но это обычное дело. Температуру я никогда не мерил. Думал, что через 3–4 дня всё пройдет, у меня всегда так было, — рассказал Костомаров.



Помимо кашля у спортсмена также обострилась старая травма — начало болеть плечо. Но он не придал этому значения и просто принимал обезболивающее.

