«Пальцы все скрючены, ноги опухшие»: Роман Костомаров откровенно рассказал о болезни и ампутациях

Жизнь Олимпийского чемпиона Романа Костомарова разделилась на до и после в январе 2023 года, когда врачи ампутировали ему кисти и стопы из-за пневмонии. Долгое время никаких подробностей о том, как проходили самые сложные дни его жизни, не было. Раскрыть их фигурист решился на передаче «Секрет на миллион», где рассказал о начале болезни, решении об ампутации и о том, почему он всё еще не сдался и продолжает заниматься спортом.
Как началась болезнь
По словам спортсмена, под новый, 2023 год заболела его жена Оксана Домина: когда температура поднялась до 39,5, супруга начала принимать антибиотики, чтобы восстановиться перед выступлениями. Костомаров предполагает, что она могла заразить его во время совместных танцев на льду.
— Я немножко начал подкашливать, но это обычное дело. Температуру я никогда не мерил. Думал, что через 3–4 дня всё пройдет, у меня всегда так было, — рассказал Костомаров.
Помимо кашля у спортсмена также обострилась старая травма — начало болеть плечо. Но он не придал этому значения и просто принимал обезболивающее.
После всех запланированных выступлений, 8 января, Костомаров собрался с друзьями в бане. Там они парились, обтирались снегом и прыгали в купель. Как признается фигурист, для него это было обычным делом, но на этот раз, возможно, именно ныряние в ледяную воду окончательно подкосило его здоровье.
— Возможно накопление болезни и забивание ее обезболивающими ослабило мой иммунитет, — предположил Костомаров, — ну да, покашлял, думал, схожу в баню, пропарюсь, ничего необычного, я сто раз в баню ходил. Попарился — залез в прорубь.
В такси у Костомарова начался сильный кашель. Все 45 минут в дороге он не прекращал кашлять, а дома у него сильно заболел бок, и он не смог нормально дышать.
— Я чувствую, что мне ужасно больно, думаю, вызову скорую, пусть посмотрят, может капельницу сделают, и всё закончится, — решил фигурист.
Врачи сказали, что нужно ехать в больницу на процедуры. Спортсмен поехал, не подозревая, чем всё закончится. В палате он чувствовал себя нормально, но когда лег на кровать — потерял сознание.
— Два раза я сходил в туалет, дальше я ничего не помню. Произошло то, что произошло.
Уже в бессознательном состоянии Костомарова перевезли в Коммунарку. Не приходя в себя, спортсмен постоянно видел пугающие сны. Ему казалось, что он под водой и не может дышать, пытаясь выбраться из подводного лабиринта. Несколько раз ему снилось, как он полностью сгорает, как тлеющая спичка, а затем вновь восстает из пепла.
— По-моему, я был близок к смерти, и мне удалось оттуда выбраться, — рассказал Костомаров.
Как Костомаров согласился на ампутацию
— Всего ужаса я не осознавал до того момента, пока ко мне не подошел главный врач Коммунарки, — рассказал Костомаров, — когда они сказали эту ужасную вещь: «Нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног и кисти рук».
Костомарову сказали, что тянуть никак нельзя. Услышав это, у фигуриста потекли слезы. Сейчас он признается, что, если бы ему повторили этот вопрос, он, зная, через что предстоит пройти, сказал бы «нет».
— Это не только ужасно больно морально и физически. Это просто обрезало, изменило мою жизнь в корне, она стала другой, — признается Костомаров, — но тогда я просто заплакал и понимал, что другого выхода нет.
Фигурист не смог подписать согласие сам, так как тогда у него уже не работали руки. Он не уверен, кто поставил свою подпись, но подтвердил, что решение принимал именно он.
Когда спортсмен осознал, что с ним произошло
Роман Костомаров осознал то, что с ним произошло, уже после операции. Он не помнит, как за его жизнь боролись врачи, потому что был под сильным наркозом. В сознании всплывают лишь некоторые образы тех дней.
— В какие-то моменты я очухивался: я помню свои черные кисти, пальцы все скрючены, ноги опухшие, черные, — вспоминает Костомаров.
Приходившие врачи просили спортсмена пошевелить пальцами, но руки его не слушались.
— Как осознание олимпийского золота, так и сейчас — видишь то, что лежит на кровати, когда самое страшное уже позади. Понимаешь, что никогда не будешь кататься… — рассказал фигурист. — Как я буду жить в быту? Зубы как чистить, как умываться? Это был кошмар, страшно на это смотреть.
Сейчас спортсмен ощущает фантомные боли: он чувствует свои ноги, как вытягивает пальцы, иногда нога даже чешется. В полусне Костомаров пытается укрыться одеялом, но только проснувшись понимает, что больше не сможет этого сделать.
Костомаров поблагодарил врачей за то, что они вовремя провели операцию и смогли сохранить колени. Но несмотря на то, что теперь он может пользоваться протезами и даже заниматься спортом, это никак не облегчает его состояния.
— Наверное, спасает только то, что рядом есть моя семья, я могу общаться с друзьями и видеть своих детей, — рассказывает Костомаров.
«Когда ты ходишь — ты чувствуешь себя человеком»
Несмотря на то, что Костомаров лишился, как он говорит, всего, что нужно для жизни, спортсмен всё равно старается идти вперед, в первую очередь — ради своих детей.
— Нужно дальше идти, и если есть возможность идти, то нужно это делать. Нужно для этого много работать, пахать, потому что больница, кома, это всё выбивает из колеи, — рассказал Костомаров.
По словам фигуриста, первое время было очень тяжело: он потерял в весе, не мог поднять руки, ноги и даже голову с подушки. Но благодаря желанию идти, а не ездить в коляске, чтобы не показать свою слабость перед детьми, Костомаров начал заниматься, несмотря на сильную боль.
— Я решил, что поеду домой только на протезах, потому что я не хочу, чтобы дети видели, что я инвалид. Да, я инвалид, но я хочу придти домой на ногах, — признался Костомаров. — Когда ты ходишь, ты чувствуешь себя человеком. Ты встаешь в полный рост, и ты практически такой же, каким и был, нормальный человек.
Иногда на Костомарова накатывает отчаяние. Он планировал кататься до пятидесяти, но болезнь разрушила все планы. Тем не менее спортсмен надеется, что еще выйдет на лед. Он также поблагодарил огромное количество людей, которые следят за ним и поддерживают его. После многочисленных слов о том, как вдохновляет людей его путь, он решил и дальше быть примером для многих.
— Я поставил для себя цель ко всему этому привыкнуть и натренироваться, чтобы комфортно чувствовать себя с тем, что я имею, — рассказал Костомаров. — А дальше жизнь покажет, никто не знает, что будет дальше.