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Что? Да! Как сборная Месси проиграла аутсайдерам ЧМ-2022 (и почему это сенсация)

Сборная Аргентины прервала свое шествие к мировому рекорду

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Салем Аль-Давсари забивает исторический гол, который привел Саудовскую Аравию к победе

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Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в Катаре, подарил свою первую сенсацию. Сборная Аргентины, которая с 2019 года не проиграла ни одного матча, уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2 — на гол Лионеля Месси, забитый с пенальти, саудовцы ответили во втором тайме двумя мячами. Что произошло со сборной Аргентины? Давайте разбираться.

Как побеждала Аргентина

Беспроигрышная серия сборной Аргентины началась 6 июля 2019 года, в матче за 3-е место на Кубке Америки. Аргентинцы играли против сборной Чили и выиграли встречу со счетом 2:1 — забили Серхио Агуэро и Пабло Дибало. С тех пор «альбисесте» (так называют сборную Аргентины за бело-голубую форму) не проигрывали на протяжении трех с лишним лет — 36 матчей. За это время аргентинцы одержали 26 побед, а 10 игр сыграли вничью. Кроме того, сборная покорила свой собственный рекорд по продолжительной беспроигрышной серии (в период с 1991 по 1993 год сборная Аргентины выдала серию в 31 матч), а затем замахнулась на мировой, обойдя Испанию с ее 35 матчами.

Испанцы занимали второе место, а первое принадлежало Италии — 37 матчей без поражений. Повторить мировой рекорд аргентинцы могли, обыграв Саудовскую Аравию в первом матче на ЧМ-2022.

Почему Аргентина проиграла

Всё начиналось для Аргентины как нельзя лучше — уже на 10-й минуте лидер сборной Лионель Месси открыл счет в матче, забив гол с пенальти. После этого аргентинцы поразили ворота Саудовской Аравии еще трижды, но ни один из этих голов так и не был засчитан. В двух случаях судьи зафиксировали положение «вне игры» (голы Лаутаро Мартинеса и Лионеля Месси), а в третьем это сделала автоматическая система VAR, которую впервые применили именно на чемпионате в Катаре (второй гол Лаутаро Мартинеса).

Неудивительно, что такое положение дел могло деморализовать аргентинцев (не будь офсайдов, счет был бы уже 4:0 в их пользу), но после перерыва игра пошла совершенно неожиданным образом. Уже спустя две минуты после начала второго тайма аргентинцы ошиблись в центре поля, и этим воспользовался нападающий Салех Аль-Шехри, который катнул мяч в дальний угол ворот и сравнял счет. А спустя пять минут сборная Саудовской Аравии и вовсе вышла вперед благодаря голу Салема Аль-Дафсари и совершенно беспечной игры аргентинцев в обороне.

После захваченного преимущества игроки Саудовской Аравии ушли в глухую оборону и совершенно ничего не дали сделать аргентинцам, за исключением одного опасного момента в добавленное время. Более драматичным выглядело столкновение вратаря Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Оваиса с собственным защитником — пострадавшего пришлось уносить с поля на носилках.

Что будет дальше?

Несмотря на то, что сборная Аргентины потерпела историческое поражение, поводов посыпать голову пеплом у команды Лионеля Скалони нет — впереди еще две встречи (с Мексикой и Польшей), по итогам которых можно обеспечить себе комфортное место в группе. А Саудовская Аравия начала свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира — на мундиале в России саудовцы выиграли свою последнюю встречу на групповом этапе (2:1 со сборной Египта).

Кстати, посмотреть расписание всех игр группового этапа вы можете в нашем календаре.

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