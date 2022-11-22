Что? Да! Как сборная Месси проиграла аутсайдерам ЧМ-2022 (и почему это сенсация)

Что будет дальше?

Несмотря на то, что сборная Аргентины потерпела историческое поражение, поводов посыпать голову пеплом у команды Лионеля Скалони нет — впереди еще две встречи (с Мексикой и Польшей), по итогам которых можно обеспечить себе комфортное место в группе. А Саудовская Аравия начала свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира — на мундиале в России саудовцы выиграли свою последнюю встречу на групповом этапе (2:1 со сборной Египта).