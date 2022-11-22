Что? Да! Как сборная Месси проиграла аутсайдерам ЧМ-2022 (и почему это сенсация)

Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в Катаре, подарил свою первую сенсацию. Сборная Аргентины, которая с 2019 года не проиграла ни одного матча, уступила команде Саудовской Аравии со счетом 1:2 — на гол Лионеля Месси, забитый с пенальти, саудовцы ответили во втором тайме двумя мячами. Что произошло со сборной Аргентины? Давайте разбираться.
Как побеждала Аргентина
Беспроигрышная серия сборной Аргентины началась 6 июля 2019 года, в матче за
Испанцы занимали второе место, а первое принадлежало Италии — 37 матчей без поражений. Повторить мировой рекорд аргентинцы могли, обыграв Саудовскую Аравию в первом матче на ЧМ-2022.
Почему Аргентина проиграла
Всё начиналось для Аргентины как нельзя лучше — уже на
Неудивительно, что такое положение дел могло деморализовать аргентинцев (не будь офсайдов, счет был бы уже 4:0 в их пользу), но после перерыва игра пошла совершенно неожиданным образом. Уже спустя две минуты после начала второго тайма аргентинцы ошиблись в центре поля, и этим воспользовался нападающий Салех Аль-Шехри, который катнул мяч в дальний угол ворот и сравнял счет. А спустя пять минут сборная Саудовской Аравии и вовсе вышла вперед благодаря голу Салема Аль-Дафсари и совершенно беспечной игры аргентинцев в обороне.
После захваченного преимущества игроки Саудовской Аравии ушли в глухую оборону и совершенно ничего не дали сделать аргентинцам, за исключением одного опасного момента в добавленное время. Более драматичным выглядело столкновение вратаря Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Оваиса с собственным защитником — пострадавшего пришлось уносить с поля на носилках.
Что будет дальше?
Несмотря на то, что сборная Аргентины потерпела историческое поражение, поводов посыпать голову пеплом у команды Лионеля Скалони нет — впереди еще две встречи (с Мексикой и Польшей), по итогам которых можно обеспечить себе комфортное место в группе. А Саудовская Аравия начала свою беспроигрышную серию на чемпионатах мира — на мундиале в России саудовцы выиграли свою последнюю встречу на групповом этапе (2:1 со сборной Египта).
Кстати, посмотреть расписание всех игр группового этапа вы можете в нашем календаре.