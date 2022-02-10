Старт Большунова и еще четыре финала сборной России на Олимпиаде 11 февраля

Скелетон

Мужчины







Начало: 15:20, время московское



После двух заездов два российских скелетониста претендуют на олимпийские медали. Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвертую позицию. На третьем месте идет китаец Янь Вэнан, у него есть преимущество в 0,12 секунды. Лидируют немцы Кристофер Гротгер и Аксель Юнгк, до них дотянуться потяжелее, но возможно всё. Александр Третьяков впервые выступил на Олимпиаде еще в 2006 году в Турине. 8 лет спустя, на домашних Играх, он стал чемпионом. Позже, как и конькобежец Румянцев, перенес дисквалификацию из-за подозрения в допинге, а затем — полную реабилитацию в Спортивном арбитражном суде.



Шорт-трек

Женщины







1000 метров







Начало: 15:37, время московское

