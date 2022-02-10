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Старт Большунова и еще четыре финала сборной России на Олимпиаде 11 февраля

Рассказываем о главных соревнованиях очередного дня Игр в Пекине

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Александр Большунов уже показал себя в скиатлоне. Верим, что он повторит успех и на разделке 15 километров

Александр Большунов уже показал себя в скиатлоне. Верим, что он повторит успех и на разделке 15 километров

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Пятница на Олимпиаде начнется с зарубы двух лыжных гигантов из России и Норвегии. А еще 11 февраля болельщиков ждет валидольная гонка в биатлоне, лебединые песни ветеранов скелетона и конькобежного спорта и дебют прекрасной Анны Востриковой в шорт-треке. Рассказываем о главных финалах седьмого дня Олимпиады в Пекине.

Лыжные гонки


Мужчины


Классический стиль, 15 км. Мужчины


Начало: 10:00, время московское

Лыжные гонки дарят нам сильнейшие эмоции на этих играх. 11 февраля наши лыжники будут бороться за победу на дистанции 15 километров классическим стилем. Главная звезда сборной России Александр Большунов растоптал соперников в скиатлоне, но потом неожиданно отказался от участия в спринтерской гонке. Спокойно, это не тревожный сигнал, а тактика. В высокогорье организм после нагрузок восстанавливается дольше, и тренерский штаб решил поберечь Сан Саныча. Отложенная дуэль с норвежским гением Йоханессом Клебо состоится! Скандинав — чемпион мира и олимпийский чемпион в этой дисциплине, а Большунов четыре года назад выиграл бронзу Пхёнчхана. Еще одним фаворитом специалисты называют финна Ийво Нисканена.

Биатлон


Женщины


Спринт 7,5 км


Начало: 12:00, время московское

Пожалуй, один из самых зрелищных видов в современном биатлоне. Короткая дистанция с очень высокой ценой ошибки на огневом рубеже. И здесь стартует мини-сборная из Екатеринбурга. Две из четырех российских участниц гонки представляют этот уральский город, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Но главные надежды болельщики возлагают на Кристину Резцову, которая лучше всех соотечественниц выступила в индивидуальной гонке и выиграла бронзу в миксте, показав очень быстрый лыжный ход. Ну а главный фаворит здесь — Марте Олсбю, олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, бронзовый призер индивидуальной гонки и лидер спринтерского зачета в Кубке мира.

Кристина Резцова — самая быстрая биатлонистка сборной России

Кристина Резцова — самая быстрая биатлонистка сборной России

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Конькобежный спорт


Мужчины


10 000 метров


Начало: 11:00, время московское

Для стайера из Архангельской области Александра Румянцева наступает главный день в карьере. Ему уже 35 лет, и это его третья Олимпиада. Велика вероятность, что нового олимпийского шанса у него уже не будет. Александр в 2017 году получил пожизненную дисквалификацию, а все результаты его выступления в Сочи в 2014 году были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Но ему удалось отстоять честное имя: спортивный арбитражный суд решение Международного олимпийского комитета отменил. Александр вернулся и завоевал две бронзовые награды на чемпионатах мира на отдельных дистанциях, в том числе на 10 000 метров. Саша, вперед!

Скелетон


Мужчины


Начало: 15:20, время московское

После двух заездов два российских скелетониста претендуют на олимпийские медали. Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвертую позицию. На третьем месте идет китаец Янь Вэнан, у него есть преимущество в 0,12 секунды. Лидируют немцы Кристофер Гротгер и Аксель Юнгк, до них дотянуться потяжелее, но возможно всё. Александр Третьяков впервые выступил на Олимпиаде еще в 2006 году в Турине. 8 лет спустя, на домашних Играх, он стал чемпионом. Позже, как и конькобежец Румянцев, перенес дисквалификацию из-за подозрения в допинге, а затем — полную реабилитацию в Спортивном арбитражном суде.

Шорт-трек


Женщины


1000 метров


Начало: 15:37, время московское

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

В четвертьфинал на женской тысяче пробилась дебютантка Олимпиады Анна Вострикова. Девушка родом из Рыбинска, а тренируется в Новоуральском УОР № 1. Пока Анна завоевывала медали только в чемпионате России, но верим, что она окажется той самой темной лошадкой, которая сорвет олимпийский джекпот. Правда, придется поспорить с двукратной олимпийской чемпионкой Чхве Мин Джон из Южной Кореи и первой голландской победительницей Олимпиады в шорт-треке — Сюзаной Схюлтинг.

К сожалению, на Олимпийских играх не обходится без допинг-скандала. На этот раз в него угодила Камила Валиева, одна из главных звезд в современном фигурном катании. Рассказываем, как действует препарат, следы которого нашли в ее декабрьской допинг-пробе.

Итоги шестого дня Олимпиады смотрите в нашем дайджесте.

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Александр БольшуновАлександр ТретьяковОлимпийские игрыПекиншорт-трекскелетон
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