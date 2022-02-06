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Россия завоевала первое золото Олимпиады в Пекине

Победу принес лыжник Александр Большунов

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Александр обошел соперников с большим отрывом

Александр обошел соперников с большим отрывом

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. Он упал во время спуска на первом круге скиатлона, но сумел собраться и в итоге пришел первым, причем с огромным отрывом. Это первая золотая медаль в копилке россиян на этой Олимпиаде.

25-летний россиянин Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Для него это первое олимпийское золото в спортивной карьере.

Еще один россиянин, Денис Спицов, упал на заключительных километрах дистанции, но добрался до финиша и всё же смог добыть серебро. От Большунова он отстал на 1 минуту 11 секунд. Третьим пришел к финишу финн Ийво Нисканен.

Другие россияне показали результаты похуже: Артем Мальцев финишировал девятым, Алексей Червоткин занял 36-е место. Также накануне Россия взяла бронзу в смешанной эстафете в биатлоне, а Наталья Непряева завоевала серебро в лыжном скиатлоне у женщин.

Посмотрите, как прошла церемония открытия Олимпиады.

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Александр БольшуновПекинлыжникмедальОлимпиада-2022
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