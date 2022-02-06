Россия завоевала первое золото Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото на Олимпиаде в Пекине. Он упал во время спуска на первом круге скиатлона, но сумел собраться и в итоге пришел первым, причем с огромным отрывом. Это первая золотая медаль в копилке россиян на этой Олимпиаде.
25-летний россиянин Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за
Еще один россиянин, Денис Спицов, упал на заключительных километрах дистанции, но добрался до финиша и всё же смог добыть серебро. От Большунова он отстал на
Другие россияне показали результаты похуже: Артем Мальцев финишировал девятым, Алексей Червоткин занял
Посмотрите, как прошла церемония открытия Олимпиады.