Просто космос! Фотографу удалось снять череду затмений у Юпитера — смотрите, что получилось

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял момент прохождения двух спутников перед самой большой планетой Солнечной системы — Юпитером. Для этого ему пришлось уехать далеко за город и проводить съемку ночью с 15 на 16 августа.

— За Юпитером я наблюдаю давно. Такие явления происходят не каждый день. Один спутник входит в тень другого, при этом они отбрасывают тени на саму планету. Получается зрелищная череда затмений на орбите другой планеты, поэтому хотелось это увидеть и снять. Над Новосибирском ожидалась плотная пелена облаков. По области видимость была лучше, хотя из-за нестабильности атмосферных фронтов воздушные массы двигались достаточно интенсивно, это привело к тому, что картинка получилась довольно размытой. Мы уехали почти за 200 км от города в сторону озера Убнинского и снимали, — рассказал НГС Алексей Поляков.