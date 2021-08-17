Просто космос! Фотографу удалось снять череду затмений у Юпитера — смотрите, что получилось

Новосибирский фотограф сделал видео с тенью спутников Юпитера
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял момент прохождения двух спутников перед самой большой планетой Солнечной системы — Юпитером. Для этого ему пришлось уехать далеко за город и проводить съемку ночью с 15 на 16 августа.
— За Юпитером я наблюдаю давно. Такие явления происходят не каждый день. Один спутник входит в тень другого, при этом они отбрасывают тени на саму планету. Получается зрелищная череда затмений на орбите другой планеты, поэтому хотелось это увидеть и снять. Над Новосибирском ожидалась плотная пелена облаков. По области видимость была лучше, хотя из-за нестабильности атмосферных фронтов воздушные массы двигались достаточно интенсивно, это привело к тому, что картинка получилась довольно размытой. Мы уехали почти за
В ночь съемки Юпитер находился на расстоянии в 600,8 миллиона километров от Земли. Между ними находятся Марс и пояс астероидов. Из-за плохой видимости Алексей проводил съемку с помощью телескопа и монохромной камеры. Она, в отличие от цветной, позволяет получить более четкое изображение во время неспокойной атмосферы. Съемка длилась с 00:47 до 01:49.
— За всю сессию было снято 52 ролика, в общей сложности
В июле в небе над Новосибирском заметили редкие серебристые облака. Алексей Поляков и другие фотографы смогли сделать их снимки — посмотрите на них.