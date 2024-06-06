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Религия обзор День памяти Ксении Петербургской в 2024 году: как его отмечают, приметы, что можно и нельзя делать

День памяти Ксении Петербургской в 2024 году: как его отмечают, приметы, что можно и нельзя делать

И о чем принято просить известную блаженную

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У святой два дня поминовения — 6 июня и 6 февраля

Блаженная Ксения Петербургская — одна из почитаемых святых в христианстве. Несмотря на то что появилась на свет и жила она в XVIII веке, канонизировали ее только после того, как в Советском Союзе ушли от жесткого атеизма. Сегодня Ксения Петербургская — одна из любимых и почитаемых в России святых, а дни ее памяти отмечаются дважды в год: 6 февраля (день ангела) и 6 июня (прославление).

Чем знаменита Ксения Петербургская

Блаженную Ксению называют юродивой, целительницей и провидицей, ей молятся с защитой от нужды, болезней детей и помощи в семейных делах. Согласно преданию, пророческий дар пришел к ней после того, как в возрасте 26 лет жительница Петербурга овдовела. Она переоделась в одежду мужа и раздала имущество бедным.

Сперва ее сочли сумасшедшей, однако врачи подтвердили, что с рассудком Ксении всё в порядке. Больше сорока лет, до самой смерти, она скиталась по Петербургу ради Христа. Она не брала милостыню и деньги за свои прорицания, при этом обладала даром исцелять прикосновением.

После ее смерти к месту погребения стали приходить паломники и просить Ксению о покровительстве. Вскоре там соорудили часовню. Считается, что блаженная Ксения Петербургская дарует защиту от завистников, обманщиков и сплетен.

Что можно делать в день Ксении Петербургской

У святой два дня памяти — 6 февраля (24 января по старому стилю) и 6 июня (24 мая). По традиции, в этот день нужно обязательно сделать доброе дело, помочь нуждающемуся, необязательно деньгами, или просто навестить родных или давних знакомых.

Верующие отправляются на Смоленское кладбище в Петербурге, к могиле юродивой. Они в молитвах просят блаженную Ксению о заступничестве, исцелении, удачном браке, рождении детей и помощи в делах.

Ксению Блаженную просят о защите детей

Впрочем, чтобы помолиться Ксении Петербургской о защите, необязательно отправляться к ее часовне, достаточно искренне обратиться к святой, где бы вы ни находились.

Что нельзя делать в день Ксении Петербургской

В этот день существовали и запреты. Считается, что нельзя пить квас и ужинать после захода солнца, это сулило скорую смерть. Крайне не рекомендовалось давать в долг и жаловаться на судьбу.

Также девушкам и женщинам запрещалось заниматься тяжелой работой в доме, на огороде и рукоделием — считалось, что дела в доме могут пойти из рук вон плохо.

Запрещалось даже заправлять кровать, подстригать ногти или идти к парикмахеру. Ну а самый страшный грех в этот день, по мнению христианской церкви, — ссориться и обижать других. Впрочем, такое поведение не одобряется и в обычные дни.

Народные приметы

Также наши предки по изменениям природы в этот день судили о погоде на предстоящее лето и будущем урожае. И неспроста, издавна в народе считали, что с 6 июня начинается не календарное, а самое настоящее лето.

Большой урожай ожидали, если 6 июня день безоблачный и сияет яркое солнце. А если пошел дождь, то июль с августом будут богаты грибами.

Наблюдали и за фауной: полчища комаров предвещали засушливый июнь, крупные стаи птиц — хорошую погоду на ближайший месяц, а низко летающие пернатые — затяжные дожди или ливни.

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