Названа станция метро в Новосибирске, возле которой самое дорогое жилье

Возле метро жилье стоит на 42% дороже Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В Новосибирске квартиры в 10 минутах ходьбы от метро стоят на 42% дороже, чем в среднем по городу. Такую статистику посчитали аналитики 2ГИС. Квадратный метр у станций стоит 225,5 тысячи рублей. Кроме того, специалисты выяснили, что самые дорогое жилье среди жилья у станций метро расположено у станции метро «Октябрьская».

На третьем месте по стоимости

На первом месте в процентном соотношении по России находится Санкт-Петербург. В этом городе квадратный метр в пешей доступности от станции стоит на 53% дороже — 352 тысячи рублей. В Москве — на 45% больше, чем в среднем по городу, 502 тысячи за квадратный метр.

В Москве квартиры у метро стоят в два раза дороже, чем в Новосибирске Источник: 2ГИС











В среднем по российским городам квадратный метр в квартирах у метро стоит 249 775 рублей. Это на 28% или на 55 200 рублей больше, чем средняя цена квадрата в городе с метро. При это цены на квартиры возле метро растут. В первой половине 2024 года квадратный метр у метро стоит на 7,5% меньше — 232 тысячи.

Дешевле всего купить квартиру в пешей доступности от станции можно в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На втором месте по количеству квартир у метро

Аналитики 2ГИС также посчитали, сколько квартир в городах рядом с метро. На второе место попал Новосибирск: он обогнал Санкт-Петербург. Как отметили аналитики, это из-за особенностей застройки.

В Новосибирске много квартир у метро Источник: 2ГИС











— Как показывает визуализация сервиса геоаналитики 2ГИС Про, концентрация высоких многоквартирных домов в районе станций метро в Новосибирске выше, чем в Санкт-Петербурге, — отметили в сервисе.

Дороже всего квартиры у «Октябрьской» Источник: 2ГИС











Самые дорогие дома в Новосибирске расположены возле станции «Октябрьская». Эти данные 2ГИС изобразил на тепловой карте. Самыми недорогими стали «Золотая Нива», Березовая роща» и «Студенческая». У этих станций не много новых жилкомплексов. А вот рядом с «Октябрьской» строят ЖК повышенной комфортности.