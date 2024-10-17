Названа станция метро в Новосибирске, возле которой самое дорогое жилье

В Новосибирске квартиры в 10 минутах ходьбы от метро стоят на 42% дороже, чем в среднем по городу. Такую статистику посчитали аналитики 2ГИС. Квадратный метр у станций стоит 225,5 тысячи рублей. Кроме того, специалисты выяснили, что самые дорогое жилье среди жилья у станций метро расположено у станции метро «Октябрьская».
На третьем месте по стоимости
На первом месте в процентном соотношении по России находится Санкт-Петербург. В этом городе квадратный метр в пешей доступности от станции стоит на 53% дороже — 352 тысячи рублей. В Москве — на 45% больше, чем в среднем по городу, 502 тысячи за квадратный метр.
В среднем по российским городам квадратный метр в квартирах у метро стоит 249 775 рублей. Это на 28% или на 55 200 рублей больше, чем средняя цена квадрата в городе с метро. При это цены на квартиры возле метро растут. В первой половине 2024 года квадратный метр у метро стоит на 7,5% меньше — 232 тысячи.
Дешевле всего купить квартиру в пешей доступности от станции можно в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
На втором месте по количеству квартир у метро
Аналитики 2ГИС также посчитали, сколько квартир в городах рядом с метро. На второе место попал Новосибирск: он обогнал Санкт-Петербург. Как отметили аналитики, это из-за особенностей застройки.
— Как показывает визуализация сервиса геоаналитики 2ГИС Про, концентрация высоких многоквартирных домов в районе станций метро в Новосибирске выше, чем в Санкт-Петербурге, — отметили в сервисе.
Самые дорогие дома в Новосибирске расположены возле станции «Октябрьская». Эти данные 2ГИС изобразил на тепловой карте. Самыми недорогими стали «Золотая Нива», Березовая роща» и «Студенческая». У этих станций не много новых жилкомплексов. А вот рядом с «Октябрьской» строят ЖК повышенной комфортности.
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