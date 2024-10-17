НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

южн.

 764мм 73%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08

Тело сибирячки нашли в Турции

Эпидемия пневмонии
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Сколько должен стоить проезд
Кто возглавит минздрав НСО
Из пухляша в красавца
Новости в Telegram
Недвижимость Названа станция метро в Новосибирске, возле которой самое дорогое жилье

Названа станция метро в Новосибирске, возле которой самое дорогое жилье

В среднем квадратный метр в квартирах, которые расположены неподалеку от подземки, стоит более 225 тысяч рублей

2 448
20 комментариев

Возле метро жилье стоит на 42% дороже

В Новосибирске квартиры в 10 минутах ходьбы от метро стоят на 42% дороже, чем в среднем по городу. Такую статистику посчитали аналитики 2ГИС. Квадратный метр у станций стоит 225,5 тысячи рублей. Кроме того, специалисты выяснили, что самые дорогое жилье среди жилья у станций метро расположено у станции метро «Октябрьская».

На третьем месте по стоимости

На первом месте в процентном соотношении по России находится Санкт-Петербург. В этом городе квадратный метр в пешей доступности от станции стоит на 53% дороже — 352 тысячи рублей. В Москве — на 45% больше, чем в среднем по городу, 502 тысячи за квадратный метр.

В Москве квартиры у метро стоят в два раза дороже, чем в Новосибирске

В среднем по российским городам квадратный метр в квартирах у метро стоит 249 775 рублей. Это на 28% или на 55 200 рублей больше, чем средняя цена квадрата в городе с метро. При это цены на квартиры возле метро растут. В первой половине 2024 года квадратный метр у метро стоит на 7,5% меньше — 232 тысячи.

Дешевле всего купить квартиру в пешей доступности от станции можно в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

На втором месте по количеству квартир у метро

Аналитики 2ГИС также посчитали, сколько квартир в городах рядом с метро. На второе место попал Новосибирск: он обогнал Санкт-Петербург. Как отметили аналитики, это из-за особенностей застройки.

В Новосибирске много квартир у метро

— Как показывает визуализация сервиса геоаналитики 2ГИС Про, концентрация высоких многоквартирных домов в районе станций метро в Новосибирске выше, чем в Санкт-Петербурге, — отметили в сервисе.

Дороже всего квартиры у «Октябрьской»

Самые дорогие дома в Новосибирске расположены возле станции «Октябрьская». Эти данные 2ГИС изобразил на тепловой карте. Самыми недорогими стали «Золотая Нива», Березовая роща» и «Студенческая». У этих станций не много новых жилкомплексов. А вот рядом с «Октябрьской» строят ЖК повышенной комфортности.

В России продолжают расти ставки по ипотеке. Сейчас покупка квартиры для многих — несбыточная мечта. Журналисты поговорили с экспертами о том, к чему приведет увеличение размера первоначального взноса по льготным ипотекам, а также чем грозит для покупателей отмена предельной стоимости кредита по ипотеке.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Метро 2ГИС Цены
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
иван-т
26 минут
Все кто покупает элитку у метро, ездят исключительно на метро.
Живущий в Сибири
21 минута
226т/м2 -- бред полный.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Love is,32

Ирина,44

PAVEL,35

Иннесс,49

Andrik,41

Наталья,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление