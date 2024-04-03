Под Новосибирском продают особняк в старом английском стиле за 28,5 миллиона. Смотрим на кожаную мебель и камин
Все материалы для жилища, как пишет продавец, привозили из Европы
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В поселке Степной Новосибирского района выставили на продажу дом в европейском стиле с участком в 10 соток. Будущим владельцам также достанется мебель и техника. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей за все, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 2 апреля.
— Дом выполнен в европейском стиле и из европейских материалов: кирпич, облицовочный кирпич, натуральный камень, натуральная черепица — всё привозилось из Европы. Медная система слива, окна высшей категории. Проще один раз увидеть, и, нет сомнений, вам не захочется отсюда уезжать, — говорится в описании к объекту.
В частном секторе Ленинского района не так давно продавали еще один интересный дом — это замок с джакузи, баром и зимним садом. За него просили 23,9 миллиона рублей.