Под Новосибирском продают особняк в старом английском стиле за 28,5 миллиона. Смотрим на кожаную мебель и камин

В архитектуре дома угадываются черты, характерные для особняков в Великобритании Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











В поселке Степной Новосибирского района выставили на продажу дом в европейском стиле с участком в 10 соток. Будущим владельцам также достанется мебель и техника. Цена вопроса — 28,5 миллиона рублей за все, объявление появилось на сайте N1.ru вчера, 2 апреля.



— Дом выполнен в европейском стиле и из европейских материалов: кирпич, облицовочный кирпич, натуральный камень, натуральная черепица — всё привозилось из Европы. Медная система слива, окна высшей категории. Проще один раз увидеть, и, нет сомнений, вам не захочется отсюда уезжать, — говорится в описании к объекту.

Площадь дома составляет 250 квадратов Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Облагороженный участок Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Гостиная с камином Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











В кухне современная обстановка Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Обратите внимание на балки Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Отсюда открывается вид на первый этаж Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Комната, откуда можно попасть на балкончик Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











Отсюда открывается такой вид Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)











А вот замок по соседству (он не продается) Источник: novosibirsk.n1.ru (АН «Этажи Новосибирск»)









