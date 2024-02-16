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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Замок из частного сектора. На левом берегу продают особняк с башенкой — там есть зимний сад, джакузи и бар

За шикарный дом просят 23,9 миллиона рублей

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У двухэтажного замка впечатляющий фасад

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В частном секторе Ленинского района Новосибирска выставили на продажу кирпичный замок площадью почти 700 квадратов. Дом с участком 6 соток и гаражом на две машины оценили в 23,9 миллиона рублей. Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте n1.ru 13 февраля.

— Качественная и дорогая мебель в интерьере. Удобная планировка с множеством помещений: прихожая, гостиная комната с настоящим камином и вторым светом, кухня-столовая, кабинет, спортзал, 4 санузла, кинотеатр с баром, бильярдная комната, зимний сад, 3 спальных комнаты, сауна с большим бассейном-джакузи, винный погреб и другие помещения, — перечисляет продавец в объявлении.

Помпезно дом выглядит и изнутри

Помпезно дом выглядит и изнутри

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Владельцы явно предпочитают дерево

Владельцы явно предпочитают дерево

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Вероятно, так выглядит кабинет с небольшим детским уголком

Вероятно, так выглядит кабинет с небольшим детским уголком

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В цоколе располагается бильрядная

В цоколе располагается бильрядная

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Зимний сад, который фигурировал в описании

Зимний сад, который фигурировал в описании

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Винного погреба на фото нет, зато нам показали бассейн и сауну

Винного погреба на фото нет, зато нам показали бассейн и сауну

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Недавно в продаже появился дом-крепость за 35 миллионов — внутри есть трехуровневый водопад.

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