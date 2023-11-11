«Мы — участники большого эксперимента»: зачем соседи в многоэтажках катают ночами по полу шары?

По словам доктора технических наук, причина странного явления кроется именно в полах домов. Сергей Корниенко отмечает, что проблема может возникать и по причине неосведомленности самих жильцов в вопросах строительства.



— В доме могло быть всё изначально сделано по проекту, но потом в силу каких-то реконструкций произошли изменения, — объясняет Сергей. — Например, жильцы самостоятельно установили пол, допустим, из ламината. Под ним лежит прослойка специальная, а ее основная функция — погасить ударные воздействия на пол. Но в реальности в большинстве случаев эта прослойка не работает. Это должна быть специальная конструкция и виброгасящий материал, который будет поглощать виброударные колебания.

