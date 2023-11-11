«Мы — участники большого эксперимента»: зачем соседи в многоэтажках катают ночами по полу шары?

— Это было жутко. Ночь. Я спокойно спал в своей съемной квартире, но резко проснулся от громких звуков. Будто что-то тяжелое падает, стучит и катится по полу у соседей сверху. Это было почти оглушающе и очень неожиданно, меня реально панический страх накрыл на какое-то время. Как говорится, если бы мы знали, что это такое… Но мы не знаем, что это такое.
Так волгоградец Богдан Иванов рассказал нашим коллегам из V1.RU, как стал жертвой «феномена металлического шарика» — явления, когда жители многоквартирных домов слышат по ночам шумы неизвестного происхождения. По словам жителей многоэтажек, часто кажется, будто соседи сверху катают по полу тяжелые шары для боулинга. Или же начинают внезапную перестановку в квартире, двигая туда-сюда увесистую мебель. Но зачем жильцы многоквартирных домов доставляют такие неудобства друг другу? Действительно ли причина ночных страхов заключается в недобросовестных соседях? Эксперты рассказали V1.RU, что на самом деле является источником шума и как такое явление может повлиять на психику и здоровье человека.
Неужели странный шум создают не соседи?
Строитель частных и многоквартирных домов из Волгоградской области Руслан высказал свои догадки по поводу этого необычного явления.
— Сам не сталкивался, но слышал рассказы об этом от друзей, живущих в многоквартирных домах, — поделился строитель. — Могу предположить, что причина этих звуков в некачественно залитых плитах дома. Тогда между бетонными плитами и арматурой образуются воздушные пузыри, появляется пространство для движения арматуры. Днем материалы нагреваются, а ночью охлаждаются, а арматура начинает немного двигаться из-за перепада температуры. Этот процесс и может сопровождаться странными громкими звуками.
«Дело в междуэтажных перекрытиях дома»
Действительно ли соседи сверху непричастны? И есть ли в происходящем феномене «металлического шарика» доля вины застройщиков? Заведующий кафедрой архитектуры зданий и сооружений ВолгГТУ Сергей Корниенко рассказал, что является настоящей причиной зловещих шумов в домах.
— Я сам живу в многоквартирном доме, и мне это хорошо знакомо. Причем это может происходить не только по ночам, но и вечером и даже днем, — поделился Сергей Корниенко. — Дело в том, что вышележащие и нижележащие квартиры разделяет междуэтажное перекрытие. Вот эти звуки катания металлических шаров или падения предметов — это передача ударного шума через перекрытие. Здесь нарушаются требования звукоизоляции по ударному шуму. Это происходит, если конструкция пола сделана без проекта силами самих собственников жилья, и здесь возникают риски несоответствия нормативным требованиям.
По словам доктора технических наук, причина странного явления кроется именно в полах домов. Сергей Корниенко отмечает, что проблема может возникать и по причине неосведомленности самих жильцов в вопросах строительства.
— В доме могло быть всё изначально сделано по проекту, но потом в силу каких-то реконструкций произошли изменения, — объясняет Сергей. — Например, жильцы самостоятельно установили пол, допустим, из ламината. Под ним лежит прослойка специальная, а ее основная функция — погасить ударные воздействия на пол. Но в реальности в большинстве случаев эта прослойка не работает. Это должна быть специальная конструкция и виброгасящий материал, который будет поглощать виброударные колебания.
«Это серьезная проблема целого класса домов»
Проблема шумов прежде неизвестного происхождения широко обсуждается людьми на просторах интернета. Негативные последствия вызывает и стремление застройщиков или самих жильцов сэкономить на строительстве или ремонте. Заведующий кафедрой архитектуры зданий и сооружений ВолгГТУ Сергей Корниенко отмечает, что такой изъян в конструкции дома — история непростая и крайне распространенная.
— Проблема эта очень серьезная и касается не двух, не трех зданий, а целого класса домов. Особенно опасно, когда это дом с так называемой серой отделкой, потому что пола там нет, — рассказывает Сергей Корниенко. — Там положена стяжка, а пол жильцы какой хотят, такой и делают. Кладут плитку, например, в кухне, и, если на нее упадет предмет, то это будет слышно даже через этаж. Это большая проблема, и в городе было даже несколько судебных дел по этому вопросу.
По словам доктора технических наук, происходящее в квартирах жилых домов приносит их хозяевам по-настоящему большой дискомфорт. Сергей Корниенко отмечает, что регулярное воздействие подобного шума на человека может привести даже к проблемам со здоровьем.
— Звук и шум относятся к третьей группе предельных состояний, это санитарно-гигиенические факторы, — объясняет Сергей Корниенко. — Механической безопасности это не угрожает и привести к прямому разрушению дома это не должно. Но такое систематическое воздействие на человека может привести к ухудшению его здоровья. Могут развиться неврозы, со временем появятся проблемы со слухом. Ведь в основном это шум низкочастотный, а он наиболее неприятный. Самое простое решение проблемы: если лежит плитка или ламинат, то можно по максимуму постелить ковровые покрытия. Почему таких проблем не было в хрущевках? Потому что везде тогда лежали ковры и паласы, а ударные воздействия вниз не передавались. Современные методы и практики в области строительства недостаточно апробированы, а мы участники большого эксперимента, который связан с изучением новых материалов, свойств и явлений.
Можно ли сойти с ума от шумов и звуков в квартире?
Читатели V1.RU признаются, что, даже несмотря на, казалось бы, привычность происходящего, порой их окутывает панический страх от появления этих звуков. Особенно жутко бывает просыпаться от такого шума по ночам. Психолог Эвелина Гаевская рассказала, как подобный стресс может повлиять на организм.
— Конечно, нервная система будет реагировать на подобные звуки, тем более если они реальные, а не кажущиеся, громкие и их можно замерить, — объясняет психолог. — Психика будет реагировать на шум и интенсивность. Это отразится на общем состоянии, эмоциональном фоне и стрессоустойчивости. Само по себе это явление вряд ли приведет к большим проблемам психологического характера, но может усилить уже существующие проблемы. Тем более если человек имеет и дополнительные стрессовые факторы: проблемы в семье, отсутствие стабильности.
По словам психолога, важно защищать себя от внешних раздражителей и на психологическом уровне. Эвелина Гаевская утверждает, что сейчас как никогда важно беречь свое ментальное здоровье.
— Сейчас в обществе наблюдается тенденция повышенного уровня тревожности, на что много факторов влияет, — рассказывает Эвелина. — Но в открытом доступе есть очень много методик, чтобы привести свое эмоциональное состояние в норму, есть психологические практики. Это можно найти и практиковать. Хорошая вещь — дыхательные практики перед сном, рекомендуются прогулки. Нужно заботиться о себе. А если практики не работают, конечно, есть смысл обратиться к врачу.