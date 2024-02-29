Путин заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года

Президент в ходе выступления отметил, что проблема бедности затрагивает около 9% населения, среди многодетных семей — около 30%. Путин заявил, что нужно сделать особый акцент на снижение бедности многодетных семей. Для этого запустят нацпроект «Семья». Регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, пообещали дополнительную федеральную поддержку.