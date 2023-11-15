«Враждебная истерика»: сенатор Павлова — о скандале вокруг ее слов об отказе от высшего образования для женщин

— С любопытством и вниманием наблюдала за развитием дискуссии вокруг моего интервью. С одной стороны — много слов одобрения и поддержки от здравомыслящих людей, которые за традиционные ценности и тонко разбираются в вопросах текущей повестки, — написала Маргарита Павлова в своем канале. — И настоящая враждебная истерика — со стороны либеральной прессы и телеграм-каналов, доведенная до абсурда в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб. Вырванные из контекста слова, громкие заголовки и сотни оскорбительных комментариев. Всё это можно смело вписать в учебник по «Ментальным войнам» в разделе «как выбить противника из психологического равновесия».

