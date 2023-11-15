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«Враждебная истерика»: сенатор Павлова — о скандале вокруг ее слов об отказе от высшего образования для женщин

Политик заявила о начавшейся после ее интервью травле

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На нашем сайте сторонников сенатора оказалось меньше, чем тех, кто ее точку зрения на образование не разделяет

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После того как член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова предложила перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, чтобы в приоритете у них была «детородная функция», в соцсетях начались жаркие споры. В своем телеграм-канале сенатор заметила, что ее неправильно поняли — она говорит о первоочередности детей перед образованием и карьерой, но они не исключают друг друга.

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Видео: Tsargrad.tv

— С любопытством и вниманием наблюдала за развитием дискуссии вокруг моего интервью. С одной стороны — много слов одобрения и поддержки от здравомыслящих людей, которые за традиционные ценности и тонко разбираются в вопросах текущей повестки, — написала Маргарита Павлова в своем канале. — И настоящая враждебная истерика — со стороны либеральной прессы и телеграм-каналов, доведенная до абсурда в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб. Вырванные из контекста слова, громкие заголовки и сотни оскорбительных комментариев. Всё это можно смело вписать в учебник по «Ментальным войнам» в разделе «как выбить противника из психологического равновесия».

По словам сенатора, некоторые комментаторы «включились по команде «спящих» агентов».

— Но в целом я рада. Ведь результат этой истерики — ровно противоположный. В обществе и прессе зародилась совершенно здоровая дискуссия на тему образования и женщины, — отметила Маргарита Павлова. — А в здоровой дискуссии как-то сложно отрицать, что семья и дети — намного важнее таких благ, как формальное образование или карьера. И если их оставляют «напоследок», «по остаточному принципу» — значит, сейчас с ценностным сознанием что-то не так и это надо менять.

Член Совфеда подчеркнула, что рождение детей не мешает женщинам получать образование, развиваться или строить карьеру. По ее словам, начинать нужно с умения читать и понимать смысл прочитанного и услышанного, чего не сделали некоторые комментаторы.

До перехода в Совет Федерации Маргарита Павлова работала уполномоченным по правам человека в Челябинской области. В 2001 году она окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств, получив специальность социолога-психолога социально-культурной сферы. В 2014 — магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На звонки наших коллег из 74.RU Маргарита Павлова не ответила.

Маргарита Павлова не раз высказывалась и на тему демографии. Ранее она заявляла о готовности общества к запрету абортов, комментировала идеологию феминизма и чайлдфри, предлагала запретить суррогатное материнство. А вот мнение на этот счет нашего постоянного колумниста.

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