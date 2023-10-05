Путин назвал цель украинского кризиса

— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — отметил Путин. — Нам еще осваивать и осваивать — и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.