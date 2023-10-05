Путин назвал цель украинского кризиса

Президент Владимир Путин озвучил цель украинского кризиса во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, это вовсе не территориальный конфликт, поскольку России не нужны «дополнительные территории».
— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — отметил Путин. — Нам еще осваивать и осваивать — и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
Также президент заявил, что Россия не начинала «так называемую войну на Украине». По его словам, страна поддерживала крымчан и севастопольцев и не запугивала их этническими чистками в нацистском духе:
— Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками.
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