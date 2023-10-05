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Спецоперация на Украине

Путин назвал цель украинского кризиса

По его словам, это вовсе не попытка получить «дополнительные территории»

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Путин заявил, что в России хватает территорий, которые еще «осваивать и осваивать»

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Президент Владимир Путин озвучил цель украинского кризиса во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, это вовсе не территориальный конфликт, поскольку России не нужны «дополнительные территории».

— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — отметил Путин. — Нам еще осваивать и осваивать — и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.

Также президент заявил, что Россия не начинала «так называемую войну на Украине». По его словам, страна поддерживала крымчан и севастопольцев и не запугивала их этническими чистками в нацистском духе:

— Не мы пытались подчинить себе Донбасс бомбежками.

Мы следим за выступлением главы государства в текстовой онлайн-трансляции.

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СпецоперацияРоссияУкраинаВладимир ПутинКонфликт
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