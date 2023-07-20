Прокурор запросил Навальному 20 лет колонии особого режима

Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов) к 20 годам колонии особого режима. Об этом было объявлено в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по делу о мошенничестве и неуважению к суду. На этот раз Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

