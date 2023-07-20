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Прокурор запросил Навальному 20 лет колонии особого режима

Его обвиняют в создании экстремистского сообщества

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Оппозиционер находится в колонии со 2 февраля 2021 года

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Прокурор потребовал приговорить Алексея Навального (в 2022 году включен в список террористов и экстремистов) к 20 годам колонии особого режима. Об этом было объявлено в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по делу о мошенничестве и неуважению к суду. На этот раз Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Сейчас Алексея Навального обвиняют в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

О том, что ему предъявили обвинение в «создании экстремистской группы», Навальный рассказывал в конце мая 2022 года, заявляя, что ему грозит еще 15 лет колонии.

19 июня 2023 года в ИК-6 во Владимирской области прошло первое выездное заседание Мосгорсуда по новому уголовному делу против Навального.

Напомним, что Алексея Навального задержали в январе 2021 года по делу «Ив Роше». Будучи условно осужденным, он отправился на лечение в Германию. За это в России его объявили в розыск за нарушение условий отбывания наказания.

Затем московский суд заменил условный срок оппозиционера на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 1,2 миллиона рублей по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В апреле этого года Навальный заявил, что в отношении его выделено новое дело по статье о терроризме. Он предположил, что по этому делу ему грозит пожизненное заключение.

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Алексей НавальныйКолонияЭкстремизмСудТерроризм
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