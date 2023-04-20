В правительстве рассказали о планах на время председательства России в ЕАЭС

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук во время брифинга рассказал о мероприятиях, запланированных в рамках российского председательства в органах Евразийского экономического союза. В мае это будут мероприятия с участием глав государств, в июне с участием глав правительств государств — членов союза.
— Основные мероприятия, которые состоятся в рамках российского председательства, — это заседание Высшего Евразийского экономического совета, будет проведен второй Евразийский экономический форум, также будет проведено заседание Евразийского межправительственного совета, — рассказал Оверчук. — Евразийский экономический форум пройдет 24–25 мая. Его ключевая тема — «Евразийская интеграция в многополярном мире». В работе форума примут участие не менее 2 тысяч человек. Программа форума включает проведение пленарного заседания, а также 35 тематических сессий. Максимально охвачены актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Евразийский межправительственный совет пройдет в июне. Тогда же будет проведена выставка «Евразия — наш дом», где будут представлены совместные проекты в различных сферах. В июне же состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
— В прошлом году, в период председательства Киргизии, впервые прошел Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, — отметил запредседателя правительства. — В рамках российского председательства мы решили поддержать и продолжить это начинание, поэтому проведем второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, направленный на то, чтобы молодежь продолжала развивать связи между нашими странами, а молодые предприниматели знакомились и использовали возможности, которые предоставляет интеграция.
В июне, по словам Оверчука, запланировано проведение третьего Евразийского конгресса. Пленарная сессия конгресса будет посвящена вопросам обеспечения продовольственной безопасности в государствах — членах ЕАЭС и Евразийском регионе в целом.