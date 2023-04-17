Глава сельсовета в Новосибирской области назначил жену своим заместителем — его отправили в отставку

В Сузунском районе Новосибирской области глава Болтовского сельсовета Евгений Долгов ушел в отставку в связи с утратой доверия. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, решение принял местный Совет депутатов.
По данным ведомства, в октябре прошлого года глава администрации назначил на должность заместителя свою супругу, что прямо запрещено законом. При этом меры к урегулированию конфликта интересов глава сельсовета не принял.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которые допустил чиновник. Документ рассмотрели во время заседания местные депутаты.
— Решением Совета депутатов принято единогласное решение об удалении главы администрации Болтовского сельсовета в отставку в связи с утратой доверия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
На сайте Болтовского сельсовета указано, что Евгений Долгов вступил в должность главы местной администрации в конце 2020 года. До назначения чиновник работал, в частности, автослесарем и главным механиком в нескольких компаниях.
12 апреля стало известно, что глава Краснообска Татьяна Эссауленко уходит в отставку. Она проработала в должности чуть больше года.