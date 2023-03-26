Пять тысяч заключенных помиловали за службу в зоне СВО: новости спецоперации за 25 марта

— Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время, — привела слова Пригожина его пресс-служба.