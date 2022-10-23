Под Белгородом и Курском строят оборонные линии: новости вокруг СВО за 23 октября

— На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением, — сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его информации, третья линия будет готова до 5 ноября.