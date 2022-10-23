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Спецоперация на Украине

Под Белгородом и Курском строят оборонные линии: новости вокруг СВО за 23 октября

Что произошло за последние сутки

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Россияне продолжают провожать родных, призванных в рамках частичной мобилизации

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 октября.

Оборона приграничных территорий

В Белгородской и Курской областях началась установка оборонных сооружений, об этом сообщают главы регионов.

— На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением, — сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его информации, третья линия будет готова до 5 ноября.

Линия в Белогородской области

Линия в Белогородской области

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Пример сооружения под Курском

Пример сооружения под Курском

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Власти Белгородской области тем временем отселили жителей из потенциально опасных зон города Шебекина, который накануне подвергся обстрелу. Число пострадавших из-за него увеличилось до 13.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев инспектирует подвалы жилых домов, которые можно использовать в качестве убежищ. Также он поручил установить в подъездах навигацию для быстрого доступа в бомбоубежища.

— Где-то уже и свет сделали, не везде, конечно, есть лавки или стулья, плюс нужно запас воды сформировать, чтобы при необходимости здесь можно было провести несколько часов. Мы надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придется, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача номер один для всех, — написал Развозжаев в телеграме.

В Краснодарском крае продлили «желтый» уровень опасности до 3 ноября. Он был введен после взрыва на Крымском мосту.

Ситуация на Украине

Из разных регионов страны сообщали о воздушной тревоге. В Киеве ввели стабилизационные веерные отключения электричества, жителей призывают экономить энергию. Также подачу энергии ограничили в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

— Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах, — сказано в сообщении «Укрэнерго».

Спорт

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга продлила отстранение россиян от участия в своих турнирах до конца сезона 2022/2023.

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Переговоры Шойгу

В российском Минобороны сообщили, что Сергей Шойгу созвонился с министрами обороны Турции, Франции, Великобритании и США. В ряде разговоров Шойгу поделился с коллегами предположением о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы».

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