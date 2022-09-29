Владимир Городецкий прилетел в Москву на заседание в Кремль
Сейчас он ждет результаты своего теста на коронавирус
Бывший губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий прилетел в Москву, чтобы 30 сентября присутствовать в Кремле. Завтра в Георгиевском зале состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Также там состоится объемное выступление президента.
— Да, я нахожусь здесь, в Москве. Будет завтра. Пока предварительно в три часа, где-то так, после обеда. Сейчас три дня проходим тесты на коронавирус здесь, — подтвердил сенатор. — Трудно сказать про ожидания, явно, что это не то плановое послание, которое делается весной обычно. Но оно было перенесено в связи с этими событиями. Это будет связано, видимо, с принятием решения о вхождении в состав России. Но мы еще решений никаких не принимали. Скорее всего,
Он уточнил, что более подробные комментарии сможет дать уже после мероприятия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что «будет объемное выступление Путина», но это не послание президента Федеральному собранию.
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— Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже. На полях мероприятия состоится встреча с главами регионов, — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы получили приглашения в Кремль на 30 сентября.