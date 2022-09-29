Владимир Городецкий прилетел в Москву на заседание в Кремль

Бывший губернатор Новосибирской области, ныне сенатор Владимир Городецкий прилетел в Москву, чтобы 30 сентября присутствовать в Кремле. Завтра в Георгиевском зале состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Также там состоится объемное выступление президента.



— Да, я нахожусь здесь, в Москве. Будет завтра. Пока предварительно в три часа, где-то так, после обеда. Сейчас три дня проходим тесты на коронавирус здесь, — подтвердил сенатор. — Трудно сказать про ожидания, явно, что это не то плановое послание, которое делается весной обычно. Но оно было перенесено в связи с этими событиями. Это будет связано, видимо, с принятием решения о вхождении в состав России. Но мы еще решений никаких не принимали. Скорее всего, 4-го числа на пленарном будем принимать. А завтра будет какое-то послание, — сказал Городецкий.

