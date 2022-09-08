«Не удалили "Новосибирск", видимо?» Программа развития Красноярска одного из кандидатов в мэры оказалась посвящена Новосибирску
Кандидат списал это на техническую ошибку его помощника
В программе кандидата в мэры Красноярска Егора Бочарова обнаружили упоминание развития Новосибирска, сообщает корреспондент NGS24.RU, который находится на мероприятии. Трансляция также ведется на сайте Горсовета.
После выступления Егора Бочарова комиссия начала задавать вопросы о его программе социально-экономического развития Красноярска. Один из членов комиссии заметил, что в пункте о «развитии информационного общества» города упоминается Новосибирск.
— Здесь у вас речь идет о Новосибирске, он дважды упоминается, — сказал член комиссии.
— Еще раз? — не понял Бочаров.
— Вы говорите о Новосибирске. Это, может быть, техническая ошибка?
— Скорее всего, да, техническая ошибка.
— Не удалили «Новосибирск», видимо? Предыдущая попытка была в Новосибирске? — поинтересовался член комиссии.
— Помощники готовили… — оправдался Бочаров.
— Помощник готовил… Понятно.
Кандидат Егор Бочаров указан в базах данных как директор «Региональной юридической службы», а также он, судя по всему, работает судебным приставом Красноярска. Он выступил в первый день конкурса по выбору кандидатов в мэра Красноярска третьим. NGS24.RU ведет трансляцию с мероприятия.
Что известно о выборах в Красноярске
Прямые выборы в Красноярске были отменены еще в 2014 году. Главу Красноярска выбирают на конкурсе, в несколько этапов. Сначала специальная конкурсная комиссия принимает заявки и согласует кандидатов. В комиссию входят 10 человек: 5 — депутаты горсовета, еще 5 делегирует губернатор. Это своего рода «первый тур» выборов — чтобы он состоялся, «кандидатов в кандидаты» должно быть не меньше трех.
Затем из числа уже зарегистрированных комиссией кандидатов выбирать мэра будет горсовет Красноярска на сессии. Это «второй тур», тут претендентов должно быть минимум двое.
Заявки и документы от кандидатов принимались с 4 августа по 2 сентября.
Конкурс по отбору кандидатов («первый тур») назначен на 8 сентября. В течение двух дней после этого комиссия передает в горсовет результаты конкурса. В течение двух недель после этого депутаты должны провести сессию («второй тур»), на которой выступят зарегистрированные кандидаты. То есть нового главу депутаты согласуют 23 или 24 сентября (это крайний срок).
А Новосибирская область тем временем готовится в единому дню выборов 11 сентября - кого будут выбирать в регионе, можно почитать здесь.