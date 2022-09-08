«Не удалили "Новосибирск", видимо?» Программа развития Красноярска одного из кандидатов в мэры оказалась посвящена Новосибирску

Конкурс по отбору кандидатов («первый тур») назначен на 8 сентября. В течение двух дней после этого комиссия передает в горсовет результаты конкурса. В течение двух недель после этого депутаты должны провести сессию («второй тур»), на которой выступят зарегистрированные кандидаты. То есть нового главу депутаты согласуют 23 или 24 сентября (это крайний срок).