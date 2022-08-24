Киев заявил, что не будет прекращать огонь: новости вокруг спецоперации за 23 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 августа.
Зеленский заявил, что Украина не готова к прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита Крымской платформы заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы «успокоить Россию».
— В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы, — сказал украинский лидер. — Мы пояснили, что «Минска-3» не будет... Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию — этим государство Украина заниматься не будет.
Также во время саммита Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными».
Дарью Дугину похоронили
В Московской области состоялись похороны Дарьи Дугиной, журналистки и соратницы своего отца, идеолога «русского мира» Александра Дугина, автомобиль которой взорвался 21 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Церемония похорон прошла в закрытом режиме, территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.
Федеральная служба безопасности полагает, что в смерти Дугиной виновна гражданка Украины Наталья Вовк, которая сразу после происшествия покинула Россию.
Уголовные дела против восьми соратников Навального
Соратник Навального Иван Жданов, бывший глава ныне признанного экстремистской организацией и иноагентом и запрещенного, сообщил, что он и другие ведущие YouTube-канала «Популярная политика» стали фигурантами уголовных дел о фейках про российскую армию и оправдании терроризма. Как сообщает РБК, уголовные дела возбуждены в отношении Марии Певчих, Леонида Волкова (признан иностранным агентом), Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова (признан иностранным агентом), Любови Соболь (признана иностранным агентом), Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. По словам Жданова, поводы и высказывания, в связи с которыми были возбуждены уголовные дела, у всех ведущих канала разные.
Новые санкции Канады
Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц и оборонного концерна «Автоматика». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В список попали 27 глав регионов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, Евгения Васильева, уполномоченная при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кроме того, санкции введены против премьера ДНР Виталия Хоценко и замглавы правительства ЛНР Владислава Кузнецова, который прежде занимал должность губернатора Курганской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за сноса памятников в Латвии
В Риге сегодня начался снос памятника советским воинам, который был открыт в 1985 году. Сообщается, что накануне у памятника собрались около 50 человек, выступающих против сноса, сегодня там дежурит полиция.
Следственный комитет Российской Федерации отреагировал на снос памятника в Литве уголовным делом. По мнению ведомства, демонтаж «направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом».
Киев разорвал энергетическое соглашение с Москвой
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Киев прекратил действие соглашения с Москвой о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины. Договор предусматривал поддержание надлежащего технического состояния и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и средств противоаварийной автоматики, координированное управление режимами параллельной работы энергосистем, а также заключение документов для взаимодействия хозяйствующих субъектов сторон. В системном операторе единой энергосистемы России заявили, что фактически параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года.