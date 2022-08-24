Киев заявил, что не будет прекращать огонь: новости вокруг спецоперации за 23 августа

— В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы, — сказал украинский лидер. — Мы пояснили, что «Минска-3» не будет... Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию — этим государство Украина заниматься не будет.

Также во время саммита Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными».

Дарью Дугину похоронили

В Московской области состоялись похороны Дарьи Дугиной, журналистки и соратницы своего отца, идеолога «русского мира» Александра Дугина, автомобиль которой взорвался 21 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Церемония похорон прошла в закрытом режиме, территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.