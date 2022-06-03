Закрытие магазинов Lego и другие события вокруг ситуации на Украине 3 июня

В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейков о российских Вооруженных Силах. Фейком, по данным СК, является информация об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

Москва и Луганск стали городами-побратимами

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Луганск, где подписал с главой местной администрации Луганска Манолисом Пилавовым соглашение: теперь Москва и Луганск — города-побратимы. Собянин пообещал, что российская столица окажет гуманитарную помощь и содействие в восстановлении социально-инженерной инфраструктуры.