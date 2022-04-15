ВЦИОМ обновил рейтинги президента и Правительства России
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6%
ВЦИОМ обновил рейтинги доверия политикам, партиям, президенту и Правительству Российской Федерации. По данным центра изучения общественного мнения, за неделю с 4 по 10 апреля показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7% и составил 79,6%. При этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6%.
Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 64,7% респондентов, а в целом положительно оценивают его работу — 55%. Уровень положительной оценки работы правительства выше на 0,1 процентного пункта — 55,1%. За неделю он вырос на 2,7%.
Среди лидеров партий больше всего доверия у респондентов вызывает представитель «Справедливой России» Сергей Миронов — на прямой вопрос о доверии ему утвердительно ответили 29,7% опрошенных. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,1%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,7%. При этом саму партию «Новые люди» поддерживают 4,8% респондентов, «Справедливую Россию» — 5,6%, ЛДПР — 8,8%, КПРФ — 11,1%, «Единую Россию» — 42,5%.
ВЦИОМ проводит опросы по телефону, на основе выборки номеров, задействованных на территории России. Еженедельно операторы опрашивают