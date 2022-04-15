СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 81.29
eur 88.00
Тема дняБывший главный рекламщик раскаялся в суде
Все новости
Все новости

ВЦИОМ обновил рейтинги президента и Правительства России

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6%

340
Показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7% за неделю

Показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7% за неделю

Поделиться

ВЦИОМ обновил рейтинги доверия политикам, партиям, президенту и Правительству Российской Федерации. По данным центра изучения общественного мнения, за неделю с 4 по 10 апреля показатель одобрения деятельности президента России вырос на 0,7% и составил 79,6%. При этом на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6%.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 64,7% респондентов, а в целом положительно оценивают его работу — 55%. Уровень положительной оценки работы правительства выше на 0,1 процентного пункта — 55,1%. За неделю он вырос на 2,7%.

Среди лидеров партий больше всего доверия у респондентов вызывает представитель «Справедливой России» Сергей Миронов — на прямой вопрос о доверии ему утвердительно ответили 29,7% опрошенных. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,1%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,7%. При этом саму партию «Новые люди» поддерживают 4,8% респондентов, «Справедливую Россию» — 5,6%, ЛДПР — 8,8%, КПРФ — 11,1%, «Единую Россию» — 42,5%.

ВЦИОМ проводит опросы по телефону, на основе выборки номеров, задействованных на территории России. Еженедельно операторы опрашивают 11 200 человек.

«Единая Россия»ВЦИОМВладимир ПутинКПРФЛДПРМихаил Мишустинопросысоцопрос«Новые люди»«Справедливая Россия — За правду»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2