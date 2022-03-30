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Южная Осетия намерена войти в состав России

Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов

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Анатолий Бибилов считает, что объединение с Россией для республики стратегическая цель

Анатолий Бибилов считает, что объединение с Россией для республики стратегическая цель

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна намерена войти в состав Российской Федерации. Его заявление опубликовано на сайте партии «Единая Россия». Бибилов говорит, что первое за новейшую историю возрождение русского мира произошло именно в Южной Осетии и поблагодарил Россию за признание независимости республики.

— Однако главная историческая, стратегическая цель осетинского народа — народа разделенного — объединение в рамках одного государства, — заявил Бибилов. — Это государство — Российская Федерация. Эту цель наш народ обозначал неоднократно, у нас была возможность воплотить нашу многовековую мечту в жизнь в 2014 году, когда в родную гавань возвратился Крым. Мы свою возможность тогда упустили, но больше такого допустить не можем.

Он также сказал, что объединение с Россией — стратегическая цель республики. Соответствующие юридические шаги Южная Осетия намерена сделать в ближайшее время.

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«Единая Россия»РФЮжная Осетия
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