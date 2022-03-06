Путин заявил, что в спецоперации на Украине не участвуют срочники

Президент России Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине участвуют и будут участвовать только профессиональные военные. Об этом он сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в учебном центре «Аэрофлота» в подмосковных Химках.
— Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции, — цитирует президента ТАСС. — Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооруженные силы. Наверное, сам факт того, что они приходят, тоже имеет значение, но их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется.
Также во время этой встречи Владимир Путин заявил, что Россия не собирается вводить военное положение, поскольку нет ситуации внешней агрессии.
Военная операция на Украине началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Вслед за этим ряд стран наложили экономические санкции на российских чиновников, политиков и некоторые российские компании, а некоторые иностранные компании начали уходить с российского рынка. За последствиями этих событий мы следим в режиме онлайн.