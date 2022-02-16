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Новосибирских журналистов впервые оштрафовали за освещение пикетов без спецжилетов

Им придется заплатить по 11 и 12 тысяч рублей

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Сорокин и Кондрюкова регулярно освещают разные уличные протесты в Новосибирске

Сорокин и Кондрюкова регулярно освещают разные уличные протесты в Новосибирске

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15 февраля в суде Центрального района оштрафовали главного редактора официально зарегистрированного СМИ «Мы и власть» Виктора Сорокина и журналиста того же издания Анну Кондрюкову — на 12 и 11 тысяч рублей соответственно. Они освещали одиночный пикет новосибирской активистки Яны Дробноход без специальных опознавательных жилетов. Суд посчитал, что тем самым был нарушен закон о публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Сорокин и Кондрюкова 25 декабря 2021 года вели видеотрансляцию с площади Ленина, где проходила еженедельная акция протеста в форме одиночного пикета. На нем сотрудник полиции заявил журналистам, что во время публичных мероприятий они должны иметь отличительные знаки — бейдж и желтую жилетку с надписью «Пресса» согласно приказу № 30 Роскомнадзора. Бейджи у Сорокина и Кондрюковой были, а жилет отсутствовал.

Сорокина и Кондрюкову признали виновными в нарушении установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия. Кондрюкова и ее защитники покинули зал суда в знак протеста до оглашения решения.

Оба журналиста с решением суда не согласны и будут его обжаловать. Они считают позицию полицейских и суда воспрепятствованием журналистской деятельности.

— Приказ № 30 Роскомнадзора, на который ссылались полицейские в протоколе, предназначен для защиты журналистов на публичных мероприятиях: чтобы они случайно дубинкой по голове не получили. У нас же всё с ног на голову перевернули и применяют его для штрафных санкций. Происходящее выходит за рамки закона и здравого смысла, — считает Сорокин.

Напомним, 26 декабря сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Его обвинили в нарушении масочного режима в здании областного правительства. Туда Фролов пришел, чтобы как раз наглядно показать, что высокопоставленные чиновники сами не соблюдают собственные правила.

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