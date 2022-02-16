Новосибирских журналистов впервые оштрафовали за освещение пикетов без спецжилетов

15 февраля в суде Центрального района оштрафовали главного редактора официально зарегистрированного СМИ «Мы и власть» Виктора Сорокина и журналиста того же издания Анну Кондрюкову — на 12 и 11 тысяч рублей соответственно. Они освещали одиночный пикет новосибирской активистки Яны Дробноход без специальных опознавательных жилетов. Суд посчитал, что тем самым был нарушен закон о публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).



Сорокин и Кондрюкова 25 декабря 2021 года вели видеотрансляцию с площади Ленина, где проходила еженедельная акция протеста в форме одиночного пикета. На нем сотрудник полиции заявил журналистам, что во время публичных мероприятий они должны иметь отличительные знаки — бейдж и желтую жилетку с надписью «Пресса» согласно приказу № 30 Роскомнадзора. Бейджи у Сорокина и Кондрюковой были, а жилет отсутствовал.