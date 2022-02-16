Новосибирских журналистов впервые оштрафовали за освещение пикетов без спецжилетов

15 февраля в суде Центрального района оштрафовали главного редактора официально зарегистрированного СМИ «Мы и власть» Виктора Сорокина и журналиста того же издания Анну Кондрюкову — на 12 и 11 тысяч рублей соответственно. Они освещали одиночный пикет новосибирской активистки Яны Дробноход без специальных опознавательных жилетов. Суд посчитал, что тем самым был нарушен закон о публичных мероприятиях (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).
Сорокин и Кондрюкова 25 декабря 2021 года вели видеотрансляцию с площади Ленина, где проходила еженедельная акция протеста в форме одиночного пикета. На нем сотрудник полиции заявил журналистам, что во время публичных мероприятий они должны иметь отличительные знаки — бейдж и желтую жилетку с надписью «Пресса» согласно приказу № 30 Роскомнадзора. Бейджи у Сорокина и Кондрюковой были, а жилет отсутствовал.
Сорокина и Кондрюкову признали виновными в нарушении установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия. Кондрюкова и ее защитники покинули зал суда в знак протеста до оглашения решения.
Оба журналиста с решением суда не согласны и будут его обжаловать. Они считают позицию полицейских и суда воспрепятствованием журналистской деятельности.
— Приказ
Напомним, 26 декабря сотрудники полиции задержали несколько активистов, в том числе новосибирского юриста Ивана Фролова. Его обвинили в нарушении масочного режима в здании областного правительства. Туда Фролов пришел, чтобы как раз наглядно показать, что высокопоставленные чиновники сами не соблюдают собственные правила.