Фрезеровщик и управляющий умными домами: стало известно, где новосибирцам в апреле обещают больше 100 тысяч

Больше всего готовы платить фрезеровщику на заводе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, которые разместили на сервисе в Новосибирской области в апреле. Специалисты выяснили, какие предложения наиболее высокооплачиваемые.

В топе в основном оказались рабочие профессии: фрезеровщик, тракторист, оператор автомата ПЭТ-тары, а также заместитель директора колледжа и начальник склада.



От 70 до 105 тысяч рублей в зависимости от выработки предлагают оператору автомата ПЭТ-тары в компании «Меллон». Работать предстоит на территории поселка Озерный. В обязанности сотрудника будет входить работа за полуавтоматом/автоматом по изготовлению пластиковой тары, упаковка готовой продукции, контроль на наличие дефектов.



От 80 до 120 тысяч рублей предлагают трактористу в совхозе Тебисский Новосибирской области. Трактористу нужно будет выполнять механизированные работы в сельском производстве, погрузочно-разгрузочные, транспортные и стационарные работы на тракторах, осуществлять техническое обслуживание и ремонт трактора. У соискателя должно быть водительское удостоверение тракториста-машиниста и опыт работы в этой сфере от года.



Также в Новосибирске ищут управляющего в новый отель, который состоит из 100 умных домов. Отель расположен на берегу Катуни. Требуется сотрудник с опытом успешного управления в сфере гостиничного бизнеса не менее трех лет, также соискатель должен знать законодательную базу, СанПины, СНИПы, требования Роспотребнадзора и МЧС, а также любую гостиничную систему управления. Кроме того, от управляющего ждут понимание принципов работы службы питания, инженерных служб, размещения и гостиничного хозяйства. Соискателю готовы платить от 120 тысяч рублей, для рабочих поездок ему выдадут служебный автомобиль. График работы — 5/2 со скользящими выходными, питание и проживание организуют на территории отеля.

Еще одна апрельская вакансия с хорошей зарплатой, опубликованная в апреле — начальник склада в филиале федеральной компании «Трейд Комфорт». Человеку обещают платить до 130 тысяч рублей. Работать нужно будет на теплом складе размером в 150 кв. м. Сотрудника ждет нормированный график, от него требуется опыт работы по управлению складом от трех лет, знание программы 1°С «Торговля и склад», умение принимать решения, брать на себя ответственность, а также развитые управленческие компетенции.

От 100 до 130 тысяч готовы платить заместителю начальника производства в компании по ремонту и продаже гидравлического оборудования «Гидроплюс». Замначальника производства должен будет организовывать и контролировать рабочий процесс, формировать задания на смену для работников цеха и отчетность по выполнению работ цеха, контролировать выполнение техники безопасности. У соискателя должно быть среднее специальное или высшее техническое образование, опыт работы на производстве. Он должен знать обрабатывающее оборудование, уметь работать с чертежами и технической документацией.



В Новосибирский архитектурно-строительный колледж нужен заместитель директора по учебной работе. Сотрудник на этой должности должен будет обеспечивать деятельность колледжа, контролировать учебный процесс и учет рабочего времени сотрудников, участвовать в работе приемной комиссии. Специалисту обещают платить 140–145 тысяч рублей.



Самой высокооплачиваемой стала вакансия фрезеровщика 4–6 разряда на Новосибирском приборостроительном заводе. Соискателю предстоит работать на фрезерном станке на механосборочном участке. Обязателен опыт работы фрезеровщиком не менее 5 лет. График работы — с 7:30 до 16:15. Сотруднику готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей.



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