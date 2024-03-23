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Работа истории Размещаются Сбер и Билайн: как айтишник из Новосибирска создал сайт поиска работы для студентов — там нет вакансий курьеров

Размещаются Сбер и Билайн: как айтишник из Новосибирска создал сайт поиска работы для студентов — там нет вакансий курьеров

Рассказываем, как разрабатывался сервис и для кого он предназначен

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Руководитель нового сайта — студент НГУ Лев Лобов

23-летний новосибирец Лев Лобов — студент, айтишник и руководитель рекрутинговой компании. Недавно он создал сайт поиска работы для студентов NSUJobs и надеется, что в будущем сможет конкурировать с популярными сервисами вроде hh.ru или «Зарплата.ру». Пока новой платформой могут пользоваться только студенты и выпускники НГУ. Там зарегистрировались уже больше 800 пользователей, и сейчас публикуют свои вакансии свыше 35 компаний. Почему молодого айтишника заинтересовал именно рекрутинг, с какими сложностями он столкнулся при разработке сервиса и во сколько это обошлось — Лев Лобов рассказал корреспонденту НГС Анастасии Бичаковой.

Айтишник со школы

Лев — вечный студент. У него есть диплом по специальности «Менеджмент», и сейчас он продолжает обучение — в магистратуре экономического факультета. При этом Лев уже пять лет руководит компанией, занимающейся технологическими разработками в HR. Примерно с 14 лет увлекается программированием, самостоятельно изучил несколько его языков и уверяет: ему это в удовольствие.

— Уже подростком я хотел делать какие-нибудь прикольные сайты и приложения. А еще мне нравятся книги о человеке, психологии, обществе, — перечисляет Лев. — К тому же, всегда было желание строить бизнес. Все предпочтения сложились вместе.

Платформа для поиска работы — не первый университетский проект сибиряка. В 2018 году Лев создал для НГУ сервис сбора и анализа обратной связи от студентов. Сайт работает до сих пор, он полностью бесплатный. Хотя, считает Лев, было бы интересно коммерциализировать его и получать прибыль. Но пока воплощать идею не стал, поскольку потребовалось бы плотное партнерство с госорганами.

— Это из более «тяжелой» сферы. Не так-то просто, — объясняет эксперт.

Вложения в разработку

Бета-версию платформы NSUJobs, где сейчас выставляются вакансии, Лев запустил в начале этого года, а полную — около месяца назад. Как утверждает новосибирец, сайт он делал и запускал полностью сам: продумал концепцию и дизайн, написал компьютерный код, разобрался с серверами — теперь занимается техническим обслуживанием, маркетингом и привлечением разных организаций к сотрудничеству. Всего на подготовку проекта у новосибирца ушло около 200 часов. Из своего кармана пришлось потратить не меньше 15 000 рублей.

— Среди того, с чего удается получать доход, — контрактная разработка ПО. Компании, которым нужен какой-либо цифровой сервис, ко мне обращаются, — делится Лев.

Лев вложил в сайт накопления

Информационную поддержку новому сервису оказали в НГУ. Появившейся платформой могут пользоваться только его студенты и выпускники. Число работодателей, с которыми ведется сотрудничество, постепенно растет: среди уже есть такие крупные, как Сбербанк, Билайн, 2ГИС, «Альфа Банк». Лев отмечает, что новый сайт во многом похож на популярные агрегаторы для подбора вакансий — к примеру, он так же оснащен кнопкой мгновенного отклика.

— На самом деле сложно изобрести какое-то абсолютно отличающееся от конкурентов решение, — признается Лев Лобов.

Говорит, тем не менее, у NSUJobs есть фишки. Убежден, что представленные там предложения сильнее соотносятся со специальностями молодежи, пусть еще и не набравшейся опыта. Вакансий курьера, кстати, на сайте нет. По словам Льва, прежде всего, это связано с тем, что сам он, как студент, понимает: курьером можно устроиться всегда и через любой сайт вакансий, а вот найти работу по специальности молодежи непросто, и его сайт как раз для этого.

— На мой взгляд, мы весьма хорошо понимаем боли и запросы нашей целевой аудитории. На большинстве известных ресурсов в принципе иной спектр вакансий, и они не всегда хорошо коррелируют со специальностью, получаемой при обучении, — сказал разработчик.

Лев уверен: нужно помогать развиваться в профессии студентам и выпускникам

Этот сервис также бесплатный, но Лев подмечает:

— Задел по коммерциализации имеется, и мы потихоньку начинаем прощупывать, как превратить продукт в устойчивый бизнес. Университет выбран отправной точкой.

«Одно — создать, другое — чтобы пользовались»

— Очень тепло вспоминаю день, когда платформа была запущена, — рассказывает он. — Тогда я просидел до четырех часов утра, загружал весь код на серверы, настраивал их. Сначала что-то не получалось, но продолжал. Когда все наконец-то заработало, внутри возникло теплое чувство — столько усилий приложено.

Лев признается, что при создании столкнулся с проблемой «курицы и яйца». Она проявляется в том, что для раскрутки нужна заинтересованность и компаний, и тех, кто изучает их вакансии. Этого приходится добиваться.

— Распространенная трудность, которую платформы преодолевают по-разному. Нужно одновременное участие двух сторон, ведь без одной из них не развивается вторая. Без достаточного количества соискателей NSUJobs окажется неинтересен работодателям, и наоборот. Мы смогли договориться с крупнейшими компаниями Новосибирска и в целом России. На момент запуска на сайте уже было опубликовано немало предложений, — отмечает собеседник. — Получилось установить прямой контакт с локальными стартапами Академгородка и крупным бизнесом в сферах кредитования, консалтинга, разработки информационных технологий и так далее.

Лев считает, что подобные сайты могут разрабатывать и остальные студенты. Но следует учитывать нюансы, в основном касающиеся конкуренции.

— Быть гением необязательно. При этом важно понимать некоторые моменты: одно дело — создать продукт, другое — чтобы им пользовались. Возможно, многие учащиеся с техническими специальностями понимают, как воплотить это в жизнь с компьютерной точки зрения. Но знают ли, как добиться востребованности интернет-ресурса? Сейчас я начинаю собирать команду. По-настоящему большой продукт тяжело сделать в одиночку, — говорит Лобов.

Недавно НГС писал об истории успеха предпринимателя, создавшего Viber: он уехал из России в 16 лет. Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» дал первое интервью за семь лет.

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