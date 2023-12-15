Почему в Тихом поселке в Новосибирске на полтора года пропадала маршрутка? Ответ Минтранса

На этой неделе после обращения жителей Тихого поселка к Путину ситуацией с остановкой, к которой не приезжают автобусы, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. На следующий день в мэрии Новосибирска заявили, что изменят маршрут № 45 . Теперь маршрутка заезжает в Тихий поселок. Но изменениями теперь недовольны жители небольшого микрорайона на улице Лебедевского.