Почему в Тихом поселке в Новосибирске на полтора года пропадала маршрутка? Ответ Минтранса

В Министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, почему в
Маршрутка № 311 «Мочище» — «ДК "Горького"» была утверждена Минтрансом для обеспечения транспортной доступности жителей Мочище. Но после запуска маршрута
— После этого до октября 2022 года маршрут № 311 обслуживало ООО «Урман», 13 октября 2022 года в Минтранс Новосибирской области от ООО «Урман» поступило заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 311, — рассказали в пресс-службе министерства.
После отказа второго перевозчика Минтранс объявил два открытых конкурсов. Из-за отсутствия претендентов на участие в конкурсах маршрут
На этой неделе после обращения жителей Тихого поселка к Путину ситуацией с остановкой, к которой не приезжают автобусы, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. На следующий день в мэрии Новосибирска заявили, что изменят маршрут