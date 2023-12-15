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Почему в Тихом поселке в Новосибирске на полтора года пропадала маршрутка? Ответ Минтранса

В микрорайоне Новосибирска на остановку не приезжал ни один автобус

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Жители на этой неделе обратились к Владимиру Путину

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В Министерстве транспорта Новосибирской области объяснили, почему в 2022 году перестала ходить маршрутка № 311. Из-за ее отмены жители микрорайона Тихий поселок оказались без общественного транспорта на полтора года.

Маршрутка № 311 «Мочище» — «ДК "Горького"» была утверждена Минтрансом для обеспечения транспортной доступности жителей Мочище. Но после запуска маршрута № 65 по 1-му Мочищенскому шоссе и активной работы маршрута № 15, который едет до микрорайона Стрижи — рентабельность маршрутки № 311 упала. По этой причине перевозчик ООО «Автопартнер» отказался от дальнейшей эксплуатации в июле 2022 года.

— После этого до октября 2022 года маршрут № 311 обслуживало ООО «Урман», 13 октября 2022 года в Минтранс Новосибирской области от ООО «Урман» поступило заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 311, — рассказали в пресс-службе министерства.

После отказа второго перевозчика Минтранс объявил два открытых конкурсов. Из-за отсутствия претендентов на участие в конкурсах маршрут № 311 полностью закрыли. Сейчас он исключен из реестра межмуниципальных маршрутов на территории Новосибирской области и планов на его возобновление нет.

На этой неделе после обращения жителей Тихого поселка к Путину ситуацией с остановкой, к которой не приезжают автобусы, заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. На следующий день в мэрии Новосибирска заявили, что изменят маршрут № 45. Теперь маршрутка заезжает в Тихий поселок. Но изменениями теперь недовольны жители небольшого микрорайона на улице Лебедевского.

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