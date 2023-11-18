«Это оскорбление. Это свинство». Молодой россиянин — о ненависти к труду и 5-дневному графику. Поколение зумеров работать не готово?

Но и среди тех, кому уже много лет, а за спиной большой трудовой стаж, находятся те, кто больше не может выносить стандартный рабочий график, по которому работает полстраны.



— Может быть так, что накопилась некоторая усталость — человек эмоционально выхолощен, — продолжает Овчаренко. — Это то, что мы выгоранием называем, и здесь человек тоже может назвать режим очень трудным, жаловаться, что ему ни на что не хватает времени, даже когда еще есть два дня отдыха. И тогда очень важно посмотреть на свой режим, на свой график, насколько грамотно он распределяет свое время. А также важно обратить внимание на то, как он организовывает свой отдых и умеет ли он вообще отдыхать.



Негативное отношение к 8-часовому рабочему дню может быть у тех, кто не выполняет полезной работы, считает Захаров.



— Если человек ничего не делает, а просто просиживает штаны, то, конечно, это вызывает у него оторопь и недоумение: «А зачем ты там сидишь?» Если человек может работать за компьютером, то огромное количество компаний предлагают варианты удаленной работы, гибридных графиков и всего, что с этим связано. Поэтому я тут не вижу никаких проблем.

