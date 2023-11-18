«Это оскорбление. Это свинство». Молодой россиянин — о ненависти к труду и 5-дневному графику. Поколение зумеров работать не готово?

Видео англоговорящей девушки, которая жалуется на график своей первой работы — пять дней в неделю по восемь часов, вызвало огромный резонанс в Сети — многие комментаторы даже потребовали отменить пятидневку, потому что соглашаются с героиней видео: с таким графиком жить невозможно. Работа сжирает жизнь. Особенный ужас такой график вызывает у молодых, которые оказались совсем не готовы тратить свое время на непонятную работу. Вот что журналисту MSK1.RU рассказал
— У меня был график 5/2, восьмичасовой рабочий день. Поработал — поспал, поработал — поспал, поработал — поспал. В выходные лежу, откисаю дома. Всё это время в мыслях: «Блин, скоро понедельник». Понедельник наступает, и снова: поработал — поспал. Это просто неадекватная система, нужно ее менять, чтобы оставалось время на свою личную жизнь.
21-летний Василий (имя изменено по просьбе героя) столкнулся со взрослой жизнью — он поработал в известной сети недорогих обувных магазинов. Парень только познает рынок труда, целый месяц перетаскивал сапоги с одного стеллажа на другой по команде своей нелюбимой начальницы. Иногда стоял за кассой, где поражался человеческой натуре в лице покупателей обуви из кожзаменителя.
Работа заняла и всю жизнь Василия. После смены у парня хватало сил лишь на то, чтобы вернуться домой, рухнуть на кровать и забыться во сне на несколько часов, пока не прозвенит будильник. Работу ему нашла мама:
— Моя мать купила себе в этом магазине кроссовки, а эти сволочи подложили ей буклетик — мол, ищем сотрудников. Она принесла бумажку мне: «Я тебе такую вакансию нашла, такую вакансию». Впечатлительная женщина. Ну я позвонил, договорился, пришел на собеседование. Там мне сказали, что это «лучшая работа в мире». Спросили, есть ли у меня судимость и сколько мне лет. Так меня и приняли.
За «лучшую работу в мире» Василию предложили 35 тысяч рублей в месяц.
— Это оскорбление. Это свинство. Это копейки для такой работы, — говорит молодой человек с 9 классами образования и неоконченным колледжем, где он учился на столяра. — Постоянные физические нагрузки, постоянно терпишь хамство от клиентов и начальников. Это просто тяжело.
Василий часто таскал в руках тяжелые корзины, заваленные коробками с обувью. Каждую неделю, по словам худощавого парня, начальница заставляла его менять обувь местами: переносить коробки с одного стеллажа на другой.
— Таким образом, по мнению руководства, в глазах покупателя менялся ассортимент магазина. Таков, видимо, был регламент. А по мне, это был мартышкин труд, — рассказывает парень. — Работа сама по себе несложная, но я думал, что мне осталось немного до того, чтобы спятить от бессмысленности своих действий.
Иногда Василия ставили за кассу. Пробивать чек покупателям его тоже сильно тяготило.
— Я вежливый человек, говорю: «Здравствуйте», «До свидания» всем покупателям, даже улыбался по собственной воле, — вспоминает он. — А большинство людей, которые решили себе купить валенки за тысячу рублей, — они просто невоспитанные, часто хамят. Это не критично, но это всё равно оставляет отпечаток.
Но больше Василия поразило другое:
— У нас в сентябре действовали эти бонусы после голосования в мэры Москвы. То есть проголосовал, получил бонусами скидку в 1000 рублей. И реально приходили и требовали: мы проголосовали, дайте нам скидку. Я просто был в шоке тогда. Голосовали, получается, ради скидки в этом клоповнике! Ради скидки! Мне кажется, всем им неважны были результаты выборов — им нужны были 10 долларов. Вот такое у нас ответственное население, — рассуждает Василий.
И вообще, в магазин, который находится в районе Алтуфьево, приходило много людей, которые не нравились Василию.
— В магазине раньше были скидочные карты. В августе их отменили — заменили приложением. И мы обязаны спрашивать у покупателей, пользуются ли нашей бонусной системой, всё в таком духе. Приходит однажды баба какая-то, — рассказывает он. — Я спрашиваю, есть ли у нее приложение магазина. Она говорит: «Нет, у меня приложения нет, у меня есть карта». Я говорю: «Карту не пробью, мы только по приложению работаем, а все бонусы, которые были на вашей карте, превратились в тыкву». Она на меня смотрит удивленно. «Чего?» — спрашивает. «Ну, — говорю, — "Золушка". Сказка». Она такая: «А у вас много еще сумасшедших работает?»
Случилась и другая история с балльной системой:
— Была одна, которая прямо ждала этого. Ради этого момента, наверное, жила всю жизнь. Просто я у нее не спросил, есть ли приложение, — из головы вылетело. И она вся такая важная, с туфлями за полторы тысячи, рискует не получить 1,5 рубля бонусами. Я извиняюсь перед ней, а она: «Я не хочу ничего слышать — быстро ваше имя, фамилию», — удивляется Василий. — Мы должны были бейджики носить, но я этого не делал, а начальству пофиг было. Она мне и за это начала предъявлять. «Имя, фамилию, я зайду на ваш сайт и напишу на вас жалобу!» Ну я отвечаю: «Марк Аврелий». Она радостно записала это, взяла коробку с туфлями и ушла. Наверное, написала всё же отзыв.
Порой шутки выходили боком:
— Наш коллектив — отдельная песня. Инфернально тупые люди. У нас чувиха была, ей 26, зовут Маша. Она как-то говорит: «Я всю ночь не спала, лицо опухшее». Я хмыкаю, говорю: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». И она начинает на меня бычить! «В смысле рожа?! Какая рожа?! Слышь, малой, я тебе сама рожу проломлю». Это какой-то мрак.
Начальство тоже донимало Василия. Например, за длинные волосы.
— «Слышь, а тебя за твою прическу не дрючат? — говорит моя начальница мне на перерывчике. — Это ж не по-мужски, мужик-то должен выглядеть иначе». И эта шарманка длилась, пока не закончится перерыв, — пожаловался парень. — Пытался отшучиваться, но это не помогало — они все шуток не понимали. Зачем она мне это говорит? Для чего?
Василий стал замечать за собой, что в выходные единственными развлечениями у него стали алкоголь и бесконечное листание соцсетей. На другие дела не оставалось сил. Поэтому в один момент, через месяц после того, как стал работать, Василий решил уволиться.
— То есть даже не уволиться, я просто перестал на работу приходить. Вообще. Меня доконали все эти Маши, бонусы и коробки с обувью. Я не смог больше там работать. Начальство, конечно, офигело. Мне написали, мол, какого черта я на работу не прихожу, — рассказал он. — Я тогда пьяный был: в голосовом сообщении предложил пройти ей в одно место. Я был устроен официально, по трудовому договору. И уволили меня официально, по статье, за прогулы. Я, конечно, сглупил в этом моменте. Теперь я не знаю, что делать — у меня это навсегда, видимо, в электронной трудовой книжке.
Теперь Василий ищет другую работу. Решил, что пойдет кассиром в крупный продуктовый магазин. Там, думает, ему будет проще.
Выгорание или инфантилизм?
Для молодых людей, только входящих в трудовую деятельность,
— Для кого-то это действительно может быть довольно тяжелым графиком. Что говорить, современная молодежь ищет удовольствий, ей хочется больше отдыхать, удовлетворять свои гипотетические потребности. Вот и поэтому может казаться, что вот в таком режиме, в таком графике жить невозможно, это не про меня, так я работать не буду. Инфантилизм тоже может быть, когда человек в принципе не очень хочет напрягаться, и поэтому такой график изначально его пугает. Возможно, что некоторая степень ответственности повергает его в ужас.
Но и среди тех, кому уже много лет, а за спиной большой трудовой стаж, находятся те, кто больше не может выносить стандартный рабочий график, по которому работает полстраны.
— Может быть так, что накопилась некоторая усталость — человек эмоционально выхолощен, — продолжает Овчаренко. — Это то, что мы выгоранием называем, и здесь человек тоже может назвать режим очень трудным, жаловаться, что ему ни на что не хватает времени, даже когда еще есть два дня отдыха. И тогда очень важно посмотреть на свой режим, на свой график, насколько грамотно он распределяет свое время. А также важно обратить внимание на то, как он организовывает свой отдых и умеет ли он вообще отдыхать.
Негативное отношение к
— Если человек ничего не делает, а просто просиживает штаны, то, конечно, это вызывает у него оторопь и недоумение: «А зачем ты там сидишь?» Если человек может работать за компьютером, то огромное количество компаний предлагают варианты удаленной работы, гибридных графиков и всего, что с этим связано. Поэтому я тут не вижу никаких проблем.
Также Захаров ответил на жалобы о том, что при таком режиме труда у человека нет времени на себя, на саморазвитие и так далее:
— Кто хочет развиваться — ищет возможности, а кто не хочет — ищет причины. Люди, которые говорят: «У меня нет времени на саморазвитие из-за восьмичасового рабочего дня», — лентяи.
Про выгорание подробнее рассказала психолог Юлия Аюпова, которая помогает выводить людей из этого состояния. Несколько лет назад она заметила, что запросов на работу с выгоранием становится всё больше, и молодого работоспособного населения среди них больше, чем половина.
— Но не всякое нежелание трудиться и плохое настроение — это выгорание. Вижу, что словосочетание «синдром выгорания» в моде и им называют уже почти всё. Между тем синдром выгорания — это сочетание трех симптомов: апатия, ощущение бессмысленности работы; цинизм, грубость в коммуникациях с клиентами, коллегами; переживание себя специалистом «низкого качества», снижение профессиональной самооценки.
Все три симптома описаны применительно к работе. Именно так медицина сегодня объясняет появление синдрома выгорания: продолжительный хронический стресс на работе, который не был вовремя преодолен, рассказывает Аюпова.
Из-за чего же возникает выгорание?
— Первое и главное — переработки, отсутствие полноценных выходных, нормального отдыха без «запрыгиваний» в рабочие чаты. Второе — неумение экологично для себя и других переживать сложные эмоции. Третье — завышенные личные планки, идеализация своей карьеры, своих результатов: «Если не достигну этого и вот этого, то позор мне».
Это внутренние особенности человека, которые могут подтолкнуть его к выгоранию, но есть еще факторы внешней среды:
— Это та организационная культура, в которой работает человек. Принято ли там дергать людей по выходным, напрягать их достижениями, не принимая в расчет возможности человека? Это будет серьезно влиять на то, как и будет ли вообще развиваться выгорание у человека. Я знаю кейсы, когда в целом у клиента организационная культура на работе нормальная, но локальный шеф каждый месяц ставит и ставит команде новые высоты и новые уровни продаж.
Само по себе это неплохо, считает психолог, но люди — не роботы, у каждого помимо работы есть и должна быть своя жизнь.
— В общем, как у Жванецкого: если не работать, то жить на что, а если работать, то жить когда? Именно в балансе работы и личной жизни — главный выход из проблемы, — заключает Аюпова.
Тем временем в Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочей недели на целый 1 час, с 40 до 39 часов. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Если одобрят, то пятница будет коротким днем. И оказалось, что россияне поддерживают инициативу.
SuperJob поделился результатами своего опроса с MSK1.RU, и, судя по нему, 63% горожан хотят работать на час меньше, причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (68% против 58%). Против законопроекта выступили 13%, основные опасения касаются размера заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся». 24% затруднились оценить инициативу депутатов: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращенный рабочий день».
Это внутренние особенности человека, которые могут подтолкнуть его к выгоранию, но есть еще факторы внешней среды:
— Это та организационная культура, в которой работает человек. Принято ли там дергать людей по выходным, напрягать их достижениями, не принимая в расчет возможности человека? Это будет серьезно влиять на то, как и будет ли вообще развиваться выгорание у человека. Я знаю кейсы, когда в целом у клиента организационная культура на работе нормальная, но локальный шеф каждый месяц ставит и ставит команде новые высоты и новые уровни продаж.