Королева котельной. 26-летняя красотка с необычным именем стала сварщицей и мечтает открыть СТО

Те люди, которые давно знают Эдеру, не удивляются тому, что она выбрала такую работу. Но не все родственники одобряют ее профессию.

— Мама была против, папа — рад, но он этого не показывает. Он никогда не похвалит, не скажет, что я молодец. При этом, когда его друзья приходят, он мои сварочные швы показывает со словами: «Моя доча сделала». Может, у него воспитание такое, а может, делает так, чтобы я стремилась к большему. Мне кажется, отец для своей дочери хотел бы чего-то лучшего. Но я не планирую останавливаться на достигнутом, хочу, может, СТО открыть. Пускай это даже в планах будет, лет через 10, — говорит девушка.