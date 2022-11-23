Королева котельной. 26-летняя красотка с необычным именем стала сварщицей и мечтает открыть СТО

Эдере Дудник — 26 лет. Она родилась в Казахстане, в городе Аксу, несколько лет жила с мужем и детьми в Павлодаре. Девушка работает с 18 лет, из них 2,5 года — электрогазосварщицей. Полгода назад она с семьей переехала в Новосибирск и устроилась в котельную в Кировском районе. Мы встретились с Эдерой на ее работе и поговорили о том, как она попала в «мужскую» профессию, как решение встретили родители и как к ней относится коллектив.
«Если тебе это самой нужно, то научишься»
В котельной на улице Петухова стоит громкий шум. Внутри расположены котлы, трубы и прочее оборудование, нужное для подачи тепла в дома. Здесь и работает Эдера. Чтобы защитить себя от летящих искр, она надевает плотный защитный костюм и сварочную маску. Сразу сложно понять, что под ними скрывается миниатюрная девушка.
— Я пошла по стопам отца. У меня папа — дипломированный электрогазосварщик
Девушка училась на изолировщика и после учебы устроилась на предприятие, где приходилось обматывать трубы стекловатой, а также работать на высоте. Тогда пришлось иметь дело со сваркой: Эдера много подсматривала у коллег и так училась. В чем-то ей помог отец. Но когда потребовалось накопить деньги на квартиру, девушка решила сама начать работать сварщицей.
— Я была наслышана, что зарплата у электрогазосварщиков в два раза больше, чем у изолировщиков. Это в большей степени сподвигло сменить профессию, — вспоминает девушка. — Как говорится: если человек хочет чего-то, то не существует препятствий, если не хочет, то появляются причины. Где-то подсмотрела, где-то подсказали. Пробовала в гараже сваривать металлоконструкции. Я нашла себя в сварке.
Зачем это молодой девушке?
По словам Эдеры, в Казахстане женщины-сварщики не вызывают удивления. После переезда в Новосибирск коллеги-мужчины сначала относились недоверчиво. Некоторые думали, что девушка не останется на этом месте надолго. Но ситуация изменилась, когда Эдера показала себя в деле.
— Перед трудоустройством, помимо собеседования, прошла проверку по выполнению сварочных швов. В профессии сталкивалась с непониманием и скептическим отношением: зачем молодой девушке такая нелегкая работа? Но когда в работе себя показала, отнеслись более серьезно, — рассказывает Эдера. — Хоть и недавно устроилась в СГК, уже успела сработаться в новом коллективе. Берегут, не дают поднять ничего тяжелее держака (инструмент для сварки. — Прим. ред.).
Эдера устроилась в котельную «Сибирской генерирующей компании» уже после того, как закончился летний ремонт котлов. Сейчас девушка занимается обрезкой труб, варкой, прочими работами на территории котельной.
— Ничего ответственного и серьезного пока не дают, потому что мне нужно больше времени. Здесь есть специалисты, которые по 40 лет работают. Мне еще нужно авторитет заработать. Зимой если трубу прорвет, может, отправят ремонтировать, но с наставником, под присмотром старших, — пояснила Эдера.
«Муж уже смирился»
Те люди, которые давно знают Эдеру, не удивляются тому, что она выбрала такую работу. Но не все родственники одобряют ее профессию.
— Мама была против, папа — рад, но он этого не показывает. Он никогда не похвалит, не скажет, что я молодец. При этом, когда его друзья приходят, он мои сварочные швы показывает со словами: «Моя доча сделала». Может, у него воспитание такое, а может, делает так, чтобы я стремилась к большему. Мне кажется, отец для своей дочери хотел бы чего-то лучшего. Но я не планирую останавливаться на достигнутом, хочу, может, СТО открыть. Пускай это даже в планах будет, лет через 10, — говорит девушка.
Муж тоже сначала был против выбора Эдеры. Он работает начальником отдела продаж в компании, которая занимается производством напитков. И ему удалось уговорить жену перейти на работу в офис, но надолго она там не задержалась:
— Согласилась, поработала год, наверное. Мне так не понравилось! Это не мое — сидеть где-то в офисе. Надо уметь продавать, это огромный талант, кому-то дано, кому-то нет. Мне, видимо, нет. Ему никогда в принципе не нравилось, что я на заводе работаю: «Ты же девочка, давай куда-нибудь в офис». Но сейчас уже смирился, нравится — и ладно.
В свободное время Эдера увлекается сальсой — она ходит на танцы вместе с мужем. Недавно девушка научилась наращивать ногти. Купила специальный аппарат и уже делала маникюр маме и сестре. Если есть необходимость, Эдера может сама отремонтировать автомобиль или сделать ремонт у себя дома.
— Я могу и машину отремонтировать. Недавно печка забилась, я сама всё исправила. Можно в интернете посмотреть и сделать. Если не получится что-то — позову друга, который разбирается. Никогда не боялась начинать что-то своими руками делать. Я с детства тянулась больше к папе, это в жизни пригодилось. Например, в своей квартире плитку клала сама. Тоже посмотрела в интернете и сделала. Что бояться? Надо пробовать, — поделилась сварщица.
Несмотря на множество умений, Эдера не собирается в ближайшее время менять работу. И хотя изначально в профессию девушка пришла, чтобы накопить на квартиру, она полюбила то, чем занимается:
— Честно говоря, я не думаю, что девочки мечтают стать электрогазосварщиком. Это не так происходит. Наверное, в моем случае это стечение обстоятельств. Нужно было содержать своих двоих несовершеннолетних детей. Да и помимо, хлопот и забот хватало. Могу сказать одно: если и решусь сменить профессию, то только открыв свой бизнес. А так, чтобы уволиться — нет, мне комфортно здесь. В сварке я себя чувствую как рыба в воде.
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