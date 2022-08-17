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Дети или работа? Как взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу

И можно ли сделать так, чтобы этот выходной был еще и оплачиваемым

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Проводить своих детей на первый в их жизни школьный день хочется всегда. Но как сделать это без ущерба для работы?

Проводить своих детей на первый в их жизни школьный день хочется всегда. Но как сделать это без ущерба для работы?

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1 сентября в этом году выпадает на четверг, поэтому если вы работаете по стандартному графику пятидневки, этот день будет для вас рабочим. Но что делать, если хочется проводить своего ребенка в школу на первый учебный день? Можно ли официально взять выходной в этот день (а при возможности еще и сделать так, чтобы он был оплачиваемым)? Ведь по производственному календарю 1 сентября — не праздничный и не выходной день. Есть несколько способов, как это можно сделать.

Очевидные способы

Самый первый вариант, который приходит в голову — взять отпуск за свой счет на это время. Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова говорит о том, что это распространенная практика — писать заявление на отпуск 1 сентября без сохранения зарплаты.

— Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в зарплате, — пояснила Наталья Голованова.

По согласованию с руководством можно взять и оплачиваемый отпуск.

— Если по графику он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части, а одну из частей используйте 1 сентября, — отметила Наталья Голованова.

Юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов предупредил, что работодатель не обязан предоставлять такой отдых, если он не предусмотрен графиком. Но есть отдельные категории, которым руководство обязано дать отпуск в подобных случаях.

— Это родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, женщины перед отпуском по беременности / родам или непосредственно после него (либо по окончании отпуска по уходу за ребенком), мужья, жёны которых находятся в отпуске по беременности / родам, и некоторые другие, — рассказал юрист.

Кроме того, можно использовать отгул, если до 1 сентября вы поработали в выходной день или сверхурочно.

— Вместо повышенной оплаты в таких случаях можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми, — советует Наталья Голованова.

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Неочевидные способы

Впрочем, если вы не хотите тратить драгоценные дни отпуска (или отгула) на 1 сентября, можете проверить нестандартные способы сделать этот день выходным. Например, если вы донор (сдаете кровь или ее компоненты), у вас по закону есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Если вы еще не использовали его раньше, можно сделать это 1 сентября.

Кроме того, по словам Натальи Головановой, некоторые работодатели могут пойти навстречу своим сотрудникам и предоставить дополнительный выходной в этот день специально для родителей.

— Такую гарантию сегодня предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс.

Но эксперт посоветовала обратить внимание на то, что выходной 1 сентября для работников-родителей — это лишь право руководства компаний, но не его обязанность. Если в организации такого варианта не предусмотрено, нужно будет искать другие возможности.

Юрист Артем Страшнов и вовсе рекомендовал не надеяться на этот способ, поскольку, по его словам, такие вещи в трудовом договоре не прописываются.

— Работодатель либо дает отпуск и оформляет приказ, либо нет, — пояснил юрист.

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