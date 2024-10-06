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Происшествия «С „Билайном“ что-то происходит»: у оператора произошел масштабный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

«С „Билайном“ что-то происходит»: у оператора произошел масштабный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

Жалобы поступают с разных уголков страны

948
11 комментариев

Люди не могут оплатить услуги связи

У мобильного оператора «Билайн» произошел масштабный сбой. Пользователи со всей страны начали жаловаться на проблемы со связью и интернетом. Наиболее сильно это заметно в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Тверской и Саратовской областях.

Пользователи отмечают, что у них не работает связь, мобильный и домашний интернет.

Сбои начались еще утром

— С «Билайном» точно что-то происходит. Вчера звонки просто обрывались, связь была плохая, туго работал мобильный интернет, — жалуются читатели Городских порталов.

Люди не могут воспользоваться не только услугами оператора, но даже оплатить их.

— Объяснения странные: то номер «не удалось проверить», то «попробуйте позже». Каждый раз добавляют новое время, — сообщают пользователи «Билайн».

Как проверил наш корреспондент, ситуация наблюдается в разных банках. При этом деньги на карту можно перевести. Поэтому проблема скорее всего не на их стороне.

На сайте «Билайн» указано, что ведутся технические работы. Мы отправили запрос, чтобы мобильный оператор объяснил, что произошло.

Ранее сбой произошел в Telegram. Люди не могли открыть сообщения или вовсе зайти в сам мессенджер.

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Комментарии
11
Почётный гражданин Левосибирска
36 минут
Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
NaTaSHka
14 минут
У МТС тоже сигнал никакущий...Давно такого не было
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