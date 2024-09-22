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Происшествия «У некоторых пассажиров началось удушье»: неизвестный распылил слезоточивый газ на «Речном вокзале» — видео из метро

«У некоторых пассажиров началось удушье»: неизвестный распылил слезоточивый газ на «Речном вокзале» — видео из метро

Многие люди почувствовали себя нехорошо, надышавшись газом

3 859
40 комментариев

читатель НГС

Житель Новосибирска сообщил о неизвестном, который распылили слезоточивый газ в метро. По словам сибиряка, инцидент произошел 22 сентября на станции «Речной вокзал».

— Около 16:30 в метро кто-то распылил газ. Из-за этого многие начали кашлять, у некоторых началось удушье, а многие поспешили выйти на улицу. Хорошо, что через 5 минут подошел поезд, все быстрее запрыгнули туда и уехали, — сообщил мужчина.

По словам сибиряка, чтобы хоть как-то проветрить станцию, сотрудники метро открыли двери.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об инциденте поступила в ведомство.

— Информация в полицию поступала. На место выдвигались сотрудники полиции. На данный момент информация не подтверждена, — пояснили в полиции.

Ранее стало известно, что для Новосибирска закупят новые вагоны метро по программе лизинга. За 15 штук готовы заплатить почти 4,4 миллиарда рублей. Еще пять вагонов собираются приобрести за собственные средства.

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Метро Речной вокзал Слезоточивый газ Новосибирск
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Комментарии
43
Татьяна 53
1 час
"На данный момент информации не подтверждена" «Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».(Горький)
Drakonn
1 час
А что делал "неизвестный" в нашем метро? там камеры кругом! найдите изображение и опубликуйте... а дальше как "Яндекс - найдется всё!"
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