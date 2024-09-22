«У некоторых пассажиров началось удушье»: неизвестный распылил слезоточивый газ на «Речном вокзале» — видео из метро

Житель Новосибирска сообщил о неизвестном, который распылили слезоточивый газ в метро. По словам сибиряка, инцидент произошел 22 сентября на станции «Речной вокзал».
— Около 16:30 в метро кто-то распылил газ. Из-за этого многие начали кашлять, у некоторых началось удушье, а многие поспешили выйти на улицу. Хорошо, что через 5 минут подошел поезд, все быстрее запрыгнули туда и уехали, — сообщил мужчина.
По словам сибиряка, чтобы хоть как-то проветрить станцию, сотрудники метро открыли двери.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об инциденте поступила в ведомство.
— Информация в полицию поступала. На место выдвигались сотрудники полиции. На данный момент информация не подтверждена, — пояснили в полиции.
Ранее стало известно, что для Новосибирска закупят новые вагоны метро по программе лизинга. За 15 штук готовы заплатить почти 4,4 миллиарда рублей. Еще пять вагонов собираются приобрести за собственные средства.