«У некоторых пассажиров началось удушье»: неизвестный распылил слезоточивый газ на «Речном вокзале» — видео из метро

читатель НГС Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Житель Новосибирска сообщил о неизвестном, который распылили слезоточивый газ в метро. По словам сибиряка, инцидент произошел 22 сентября на станции «Речной вокзал».

— Около 16:30 в метро кто-то распылил газ. Из-за этого многие начали кашлять, у некоторых началось удушье, а многие поспешили выйти на улицу. Хорошо, что через 5 минут подошел поезд, все быстрее запрыгнули туда и уехали, — сообщил мужчина.

Источник: читатель НГС

По словам сибиряка, чтобы хоть как-то проветрить станцию, сотрудники метро открыли двери.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что информация об инциденте поступила в ведомство.

— Информация в полицию поступала. На место выдвигались сотрудники полиции. На данный момент информация не подтверждена, — пояснили в полиции.