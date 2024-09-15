«Водитель жив, но хромает»: в Новосибирске перевернулся самосвал с плитами — публикуем фото

Сегодня, 15 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска перевернулся самосвал с плитами — пострадал водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Перевернулся самосвал HOWO на конечной остановке «Цветущая Плющиха». Судя по всему, пострадал водитель самосвала, приехала скорая. Водитель жив, ходит, но хромает, видать просто ушибы, — говорится в сообщении.
Судя по фотографиям, самосвал перевозил плиты и в какой-то момент опрокинулся на бок — плиты из кузова выпали.
В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.
Ранее НГС писал о том, как на улице Немировича-Данченко перевернулась машина.