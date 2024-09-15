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В Новосибирске перевернулся самосвал с плитами

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Происшествия «Водитель жив, но хромает»: в Новосибирске перевернулся самосвал с плитами — публикуем фото

«Водитель жив, но хромает»: в Новосибирске перевернулся самосвал с плитами — публикуем фото

На место аварии приехала скорая

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29 комментариев

Грузовик завалился на бок

Сегодня, 15 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска перевернулся самосвал с плитами — пострадал водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Перевернулся самосвал HOWO на конечной остановке «Цветущая Плющиха». Судя по всему, пострадал водитель самосвала, приехала скорая. Водитель жив, ходит, но хромает, видать просто ушибы, — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, самосвал перевозил плиты и в какой-то момент опрокинулся на бок — плиты из кузова выпали.

Судя по всему, плиты перевесили самосвал

В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как на улице Немировича-Данченко перевернулась машина.

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Комментарии
30
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
15 сентября 2024, 15:47
Повезло, что там перевернулся, а не где-нибудь на светофоре на повороте на других участников движения. Так то отправителя и водителя нужно к ответственности.
Почётный гражданин Левосибирска
15 сентября 2024, 15:43
Вообще-то, для перевозки плит существуют специальные прицепы-плитовозы. Самосвалы для таких перевозок не приспособлены. Водитель не очень умный человек, раз согласился перевозить плиты в кузове.
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