«Разворачивался через сплошную»: тягач влетел в шесть машин перед аэропортом Толмачево — видео

Тягач разбил машины на проспекте Мозжерина Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал











На проспекте Мозжерина перед аэропортом Толмачево в Новосибирске тягач протаранил шесть автомобилей. Видео последствий аварии опубликовали в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Автор ролика рассказал, что припарковал машину, ушел, а когда вернулся через 10 минут, в его автомобиль уже влетел тягач.

— В аэропорту тягач разворачивался через сплошную без прицепа, снес шесть тачек, — сообщается в видео.

Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал

Тягач, говорит очевидец, новый, по дороге ехала колонна из шести таких машин. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Вчера в Новосибирском районе столкнулись легковушка и грузовик. В аварии погибли два человека.