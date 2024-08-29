«Разворачивался через сплошную»: тягач влетел в шесть машин перед аэропортом Толмачево — видео

На проспекте Мозжерина перед аэропортом Толмачево в Новосибирске тягач протаранил шесть автомобилей. Видео последствий аварии опубликовали в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Автор ролика рассказал, что припарковал машину, ушел, а когда вернулся через 10 минут, в его автомобиль уже влетел тягач.
— В аэропорту тягач разворачивался через сплошную без прицепа, снес шесть тачек, — сообщается в видео.
Тягач, говорит очевидец, новый, по дороге ехала колонна из шести таких машин. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Вчера в Новосибирском районе столкнулись легковушка и грузовик. В аварии погибли два человека.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что заявка по данному факту ДТП принята, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в ДТП повреждены шесть машин, сведения о пострадавших не поступали.
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