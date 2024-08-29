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Происшествия «Разворачивался через сплошную»: тягач влетел в шесть машин перед аэропортом Толмачево — видео

«Разворачивался через сплошную»: тягач влетел в шесть машин перед аэропортом Толмачево — видео

Очевидцы говорят, что тягач новый, по дороге ехала целая колонна

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21 комментарий

Тягач разбил машины на проспекте Мозжерина

На проспекте Мозжерина перед аэропортом Толмачево в Новосибирске тягач протаранил шесть автомобилей. Видео последствий аварии опубликовали в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Автор ролика рассказал, что припарковал машину, ушел, а когда вернулся через 10 минут, в его автомобиль уже влетел тягач.

— В аэропорту тягач разворачивался через сплошную без прицепа, снес шесть тачек, — сообщается в видео.

Тягач, говорит очевидец, новый, по дороге ехала колонна из шести таких машин. НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы были очевидцем случившегося или знаете участников ДТП, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Вчера в Новосибирском районе столкнулись легковушка и грузовик. В аварии погибли два человека.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что заявка по данному факту ДТП принята, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в ДТП повреждены шесть машин, сведения о пострадавших не поступали.

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ДТП Авария Машина Автомобиль Толмачево Тягач
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Комментарии
21
Alx_nsk
29 августа 2024, 10:30
а эти "6 тачек" не под знакомом 3.27 «Остановка запрещена» стояли?
Гость
29 августа 2024, 10:34
там перегонщики лузеры , им водил не хватает , берут всех подряд лишь категория была в правах открыта. я про эти вот колонны этих тягачей , все лето их вижу на трассе .
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