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Дерево упало на припаркованный автомобиль — фото

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Происшествия Удачно встал: дерево упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске — фото

Удачно встал: дерево упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске — фото

Инцидент произошел в Кировском районе

3 008
16 комментариев
Инцидент произошел на Северо-Чемском жилмассиве

В Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль упало дерево. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, во дворе дома по адресу Оловозаводская, 1/2.

— На автомобиль упало дерево, — рассказали очевидцы в сообществе.

Автомобиль получил повреждения капота

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Корреспондент НГС связался с диспетчерской УК «СПАС Дом», которая занимается обслуживанием дома. Там сообщили, что информация передана начальнику ЖЭУ и мастеру, о происшествии в курсе все службы. В ближайшее время упавшее дерево планируют убрать.

В конце июня на микрорайоне ОбьГЭС 8-летний мальчик споткнулся об упавшее дерево и сломал руку. Его мать винит в происшествии коммунальщиков.

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Комментарии
16
Татьяна 53
10 августа 2024, 17:38
Жалко хозяина машинки.
Гость
10 августа 2024, 16:46
НЕТ - блокировке Ютуба!😠
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