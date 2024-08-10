Удачно встал: дерево упало на припаркованный автомобиль в Новосибирске — фото

В Кировском районе Новосибирска на припаркованный автомобиль упало дерево. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел в субботу, 10 августа, во дворе дома по адресу Оловозаводская, 1/2.
— На автомобиль упало дерево, — рассказали очевидцы в сообществе.
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Корреспондент НГС связался с диспетчерской УК «СПАС Дом», которая занимается обслуживанием дома. Там сообщили, что информация передана начальнику ЖЭУ и мастеру, о происшествии в курсе все службы. В ближайшее время упавшее дерево планируют убрать.
В конце июня на микрорайоне ОбьГЭС 8-летний мальчик споткнулся об упавшее дерево и сломал руку. Его мать винит в происшествии коммунальщиков.