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Происшествия Трамвай протаранил внедорожник на левом берегу Новосибирска — кадры с места аварии

Трамвай протаранил внедорожник на левом берегу Новосибирска — кадры с места аварии

ДТП произошло на улице Котовского

4 550
31 комментарий
Информация о пострадавших уточняется

Трамвай и внедорожник Nissan толкнулись в Новосибирске вечером 9 августа. Как сообщили читатель НГС Андрей, авария произошла в районе дома на улице Котовского, 7.

Судя по кадрам, трамвай № 8 сбил Nissan, когда внедорожник пытался переехать через трамвайные пути. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что уточняют информацию.

Обновлено.

— ДТП на Котовского оформлено с материальным ущербом, без участия сотрудников полиции, — пояснили в МВД.

Ранее водитель на «Ладе» протаранил трамвай на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Вертковской. Из-за аварии транспорт встал.

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Комментарии
32
kolhoznik
9 августа 2024, 18:27
когда это какаш-кай стал внедорожником?
жму 200
9 августа 2024, 17:39
аха хаха ха, минус чушпан на ведре, меньше пробка 🤣🤣🤣
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