Трамвай протаранил внедорожник на левом берегу Новосибирска — кадры с места аварии

Трамвай и внедорожник Nissan толкнулись в Новосибирске вечером 9 августа. Как сообщили читатель НГС Андрей, авария произошла в районе дома на улице Котовского, 7.
Судя по кадрам, трамвай № 8 сбил Nissan, когда внедорожник пытался переехать через трамвайные пути. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
В пресс-службе регионального МВД редакции НГС сообщили, что уточняют информацию.
Обновлено.
— ДТП на Котовского оформлено с материальным ущербом, без участия сотрудников полиции, — пояснили в МВД.
Ранее водитель на «Ладе» протаранил трамвай на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Вертковской. Из-за аварии транспорт встал.
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