«Проснулась от того, что подкинуло». Что рассказала выжившая при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Дочь считает, что ее маме повезло — она выжила и получила не тяжелые травмы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU; личная страница пострадавшей в соцсети











Выжившая во время взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле рассказала, как обрушился дом. В момент ЧП 64-летняя Алевтина Афанасьевна была в своей квартире на пятом этаже. Сейчас она находится в местной больнице. Ее госпитализировали в отделение травматологии, но также пострадавшую наблюдает кардиолог. На нервной почве у нее резко подскочило давление.



— Маму подбросило. Цветы все на полу были, она встала, в окна стала смотреть, увидела дым (потом выяснилось, что это был столб пыли). У нас частный сектор рядом, она решила, что дом какой-то горит. А потом уже, когда выглянула во двор, ей стали пожарные кричать, — поделилась с E1.RU дочь пострадавшей Елена. — Она оделась, и ее спустили по лестнице. Пожарному пришлось тащить ее вниз. Травму она получила, видимо, когда ее подкинуло.

Алевтина Коркина сейчас в больнице Источник: личная страница пострадавшей в соцсети











Алевтина Афанасьевна работает охранником в детском саду. Утром она вернулась с ночной смены и крепко уснула, поэтому не сразу поняла, что произошло. Спустившись во двор, она позвонила дочкам, которые приехали за ней. Только тогда пострадавшая осознала, что не может ходить — у нее полностью отнялась нога.



— Мы решили отвезти ее в больницу. Мне кажется, она не всё видела, потому что не понимала вчера, говорила, что не хочет оставаться в больнице и поедет домой. А домой-то некуда. Ее квартира угловая — она уцелела, но туда невозможно зайти. Никого не пускают. У нас там кошка осталась, мама страдает, что мы не можем ее забрать. В третий подъезд уже пускают жильцов за вещами, а наш пока заблокирован, — рассказала Елена.



Взрыв в Нижнем Тагиле Источник: Дарья Манохина, Дмитрий Крисковец, Артем Чудинов / E1.RU

По словам дочери, с ее мамой уже общались следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья».

— Мама рассказала, что запаха и ничего подозрительного в подъезде не было. Но в Следственном комитете нам сказали, что всё-таки газ. Мы уже так предположили, что если газ, то точно не на верхних этажах. Это где вот внизу, раз всё обрушилось, — говорит дочь пострадавшей. — Расспрашивали о соседях неблагополучных. Она следователям сказала, что в первом подъезде жила семья многодетная, у них постоянная ругань была.

На фото сосед Алевтины Коркиной — Анатолий, его до сих пор ищут спасатели. Под завалами был и его маленький сын — он сейчас в больнице Источник: читатель E1.RU











По официальным данным МЧС России на 09:00 пятницы, 2 августа, всего из-под завалов спасены пятнадцать человек, в том числе семь детей, а четыре человека погибли. Но список постоянно увеличивается. Днем спасатели извлекли из-под обломков дома тело еще одного ребенка. Предположительно, это девочка.



— Почти всех пострадавших и погибших мы знали. Знаем семью с первого этажа. Там мальчика достали, прооперировали в Екатеринбурге, а мужа до сих пор ищут. Он вчера подавал признаки жизни. А сегодня уже нет, — рассказала дочь Алевтины Афанасьевны. — Мы говорим маме: «Главное, ты жива и здорова по сравнению с другими».