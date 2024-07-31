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Происшествия Искали до 9 вечера: в районе Сухарной утонул мужчина — его тело не могут найти

Искали до 9 вечера: в районе Сухарной утонул мужчина — его тело не могут найти

Спасатели обследовали 5 тысяч квадратных метров

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1 комментарий
Трагедия произошла на улице Сухарной

В Заельцовском районе Новосибирска вчера, 30 июля, утонул мужчина. Как рассказали в пресс-службе МАСС, тело погибшего искали несколько часов, но не смогли обнаружить.

Спасателей в 16:05 вызвали в акваторию реки Оби на улицу Сухарную с сообщением об утонувшем мужчине. Специалисты обследовали 5 тысяч квадратных метров, но не смогли обнаружить тело. Работу закончили в 20:55.

Также вчера, 30 июля, в Советском районе города на набережной ОбьГЭС 35-летний мужчина не мог подняться на берег. Его вытащили из воды на сушу спасатели. С мужчиной провели профилактическую работу.

В республике Алтай подросток из Новосибирска утонул в реке Катунь. Это произошло на глазах у его матери. Тело мальчика не могут найти.

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Комментарии
1
Гость
31 июля 2024, 11:52
вытащили из воды и вытащили на сушу Садись, два. И да - ты уволена.
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