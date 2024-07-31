Искали до 9 вечера: в районе Сухарной утонул мужчина — его тело не могут найти

Трагедия произошла на улице Сухарной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Заельцовском районе Новосибирска вчера, 30 июля, утонул мужчина. Как рассказали в пресс-службе МАСС, тело погибшего искали несколько часов, но не смогли обнаружить.

Спасателей в 16:05 вызвали в акваторию реки Оби на улицу Сухарную с сообщением об утонувшем мужчине. Специалисты обследовали 5 тысяч квадратных метров, но не смогли обнаружить тело. Работу закончили в 20:55.



Также вчера, 30 июля, в Советском районе города на набережной ОбьГЭС 35-летний мужчина не мог подняться на берег. Его вытащили из воды на сушу спасатели. С мужчиной провели профилактическую работу.

В республике Алтай подросток из Новосибирска утонул в реке Катунь. Это произошло на глазах у его матери. Тело мальчика не могут найти.