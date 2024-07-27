«Сереж, мы поплыли»: фермер из затопленного поселка в Челябинской области рассказал, как его дом вместе с семьей снесло потоком воды

Фермер Сергей Щербаков держится стойко, но не скрывает: во время наводнения было очень страшно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Дом фермера из поселка Киолим Сергея Щербакова после прорыва дамбы снесло течением почти на полкилометра. Внутри были его жена и двое детей. Сергей рассказал журналисту 74.RU, как пережил буйство стихии.

— Сначала был шум, как водопад. Подумали, что идет сброс [воды] из Киалимского водохранилища. И буквально, может быть, минута-полторы-две, и я увидел — вот отсюда она пошла, — рассказал фермер, показывая на узкий «коридор» от реки к поселку, который принял на себя весь поток.



Потоп не пожалел ничего Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По его словам, уровень воды поначалу не был высоким, но потом она начала активно прибывать. Сергей в этот момент был на улице:



— У меня вот машина стоит. Я спрятался за забор, чтобы вода меня обходила, — вспоминает Сергей. — Если бы я не стоял там, ее [машину] бы просто утащило. [Пик был], когда вода шла узко, а когда она пошла на поля, то есть напряжение воды растеклось, уже не было такого уровня.



Восстанавливать порушенное придется долго Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По словам Сергея, его дом снесло напором воды.



— Он, как новенький ковчег, поплыл и зацепился в лесу. До сих пор там стоит, не развалился, ничего. Но он не на том месте находится, где хотелось бы нам всем, — сказал фермер.



Когда всё случилось, фермеру позвонила жена и сказала: «Сереж, мы поплыли».



— Говорю жене: «Никуда не выходите, потому что может смыть и так далее, примите меры предосторожности, задерните проемы». И всё, вот они проплыли метров, наверное, 300. Не остановили даже кусты, кустарники просто прошли ровно. Дождались, пока приплывут [в лес], и потом вода начала спадать.



Источник: Надежда Кондрашова

Несмотря на ужас произошедшего, Сергей держится стойко.



— Вы упомянули слово «трагедия»? Это не трагедия. Трагедия — когда люди гибнут. Здесь, слава богу, всё обошлось, — говорит фермер нашему журналисту. — Здесь и младенцы, грудные дети есть. Мои дети постарше — 9−10 лет. Трагедия — не совсем. Это просто стихия.



При этом он признает, что было непросто:



— Я никогда не сталкивался с таким и, когда понимал, что у меня дети, с трудом сдерживал себя, чтобы не оказаться на грани истерики. Когда всё это произошло, здесь не было никого, ни МЧС, никого. То есть я очень стойко это всё выдержал, но очень страшно было.



На помощь приходят спасатели Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Впрочем, сидеть и бояться некогда. У фермера около 60 голов крупного рогатого скота и поросят. Всех их, разумеется, тоже унесло течением.



— Сейчас мы нашли только половину стада. Надеемся все-таки, что не все погибли. Но какие-то потери, наверное, возможны. Надеемся, что они будут минимальными. А так очень страшно, — заключил Сергей.



Дети Сергея сейчас в пункте временного размещения, а сам он с женой вечером будут доить оставшуюся и найденную после потопа скотину, а уже потом поедут к ним отдыхать.



Еще один спасенный Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Фермер поделился, что разговаривал с губернатором, представителями прокуратуры и, по его словам, получил развернутые ответы на все свои вопросы.



— Вам пообещали поддержку, помощь, тем более если у вас хозяйство? — спросил наш корреспондент.



— Да, и поддержку, и помощь. Понимаете, в чем дело? Мы здесь не прописаны, у нас только документы на землю. И я вам скажу так, что на этих землях нельзя строить капитальные дома, то есть вот такие сборно-щитовые, деревянные, с простыми фундаментами. Конечно, не ожидали, что такое случится.



Меж тем другим жителям Киолима сейчас не легче. Альберт показал нам обстановку внутри своего дома. Во время потопа он поймал своих кошку и собаку и пережидал на улице, когда схлынет вода.

Источник: Надежда Кондрашова

Наши корреспонденты также прогулялись по улицам затопленного поселка. Как сейчас выглядит Киолим, который еще вчера стоял по крыши в воде, — в нашем фоторепортаже.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









