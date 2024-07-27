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Происшествия эксклюзив «Сереж, мы поплыли»: фермер из затопленного поселка в Челябинской области рассказал, как его дом вместе с семьей снесло потоком воды

«Сереж, мы поплыли»: фермер из затопленного поселка в Челябинской области рассказал, как его дом вместе с семьей снесло потоком воды

Жилище Сергея течением оттащило на 400 метров

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3 комментария
Фермер Сергей Щербаков держится стойко, но не скрывает: во время наводнения было очень страшно

Дом фермера из поселка Киолим Сергея Щербакова после прорыва дамбы снесло течением почти на полкилометра. Внутри были его жена и двое детей. Сергей рассказал журналисту 74.RU, как пережил буйство стихии.

— Сначала был шум, как водопад. Подумали, что идет сброс [воды] из Киалимского водохранилища. И буквально, может быть, минута-полторы-две, и я увидел — вот отсюда она пошла, — рассказал фермер, показывая на узкий «коридор» от реки к поселку, который принял на себя весь поток.

Потоп не пожалел ничего

По его словам, уровень воды поначалу не был высоким, но потом она начала активно прибывать. Сергей в этот момент был на улице:

— У меня вот машина стоит. Я спрятался за забор, чтобы вода меня обходила, — вспоминает Сергей. — Если бы я не стоял там, ее [машину] бы просто утащило. [Пик был], когда вода шла узко, а когда она пошла на поля, то есть напряжение воды растеклось, уже не было такого уровня.

Восстанавливать порушенное придется долго

По словам Сергея, его дом снесло напором воды.

— Он, как новенький ковчег, поплыл и зацепился в лесу. До сих пор там стоит, не развалился, ничего. Но он не на том месте находится, где хотелось бы нам всем, — сказал фермер.

Когда всё случилось, фермеру позвонила жена и сказала: «Сереж, мы поплыли».

— Говорю жене: «Никуда не выходите, потому что может смыть и так далее, примите меры предосторожности, задерните проемы». И всё, вот они проплыли метров, наверное, 300. Не остановили даже кусты, кустарники просто прошли ровно. Дождались, пока приплывут [в лес], и потом вода начала спадать.

Несмотря на ужас произошедшего, Сергей держится стойко.

— Вы упомянули слово «трагедия»? Это не трагедия. Трагедия — когда люди гибнут. Здесь, слава богу, всё обошлось, — говорит фермер нашему журналисту. — Здесь и младенцы, грудные дети есть. Мои дети постарше — 9−10 лет. Трагедия — не совсем. Это просто стихия.

При этом он признает, что было непросто:

— Я никогда не сталкивался с таким и, когда понимал, что у меня дети, с трудом сдерживал себя, чтобы не оказаться на грани истерики. Когда всё это произошло, здесь не было никого, ни МЧС, никого. То есть я очень стойко это всё выдержал, но очень страшно было.

На помощь приходят спасатели

Впрочем, сидеть и бояться некогда. У фермера около 60 голов крупного рогатого скота и поросят. Всех их, разумеется, тоже унесло течением.

— Сейчас мы нашли только половину стада. Надеемся все-таки, что не все погибли. Но какие-то потери, наверное, возможны. Надеемся, что они будут минимальными. А так очень страшно, — заключил Сергей.

Дети Сергея сейчас в пункте временного размещения, а сам он с женой вечером будут доить оставшуюся и найденную после потопа скотину, а уже потом поедут к ним отдыхать.

Еще один спасенный

Фермер поделился, что разговаривал с губернатором, представителями прокуратуры и, по его словам, получил развернутые ответы на все свои вопросы.

— Вам пообещали поддержку, помощь, тем более если у вас хозяйство? — спросил наш корреспондент.

— Да, и поддержку, и помощь. Понимаете, в чем дело? Мы здесь не прописаны, у нас только документы на землю. И я вам скажу так, что на этих землях нельзя строить капитальные дома, то есть вот такие сборно-щитовые, деревянные, с простыми фундаментами. Конечно, не ожидали, что такое случится.

Меж тем другим жителям Киолима сейчас не легче. Альберт показал нам обстановку внутри своего дома. Во время потопа он поймал своих кошку и собаку и пережидал на улице, когда схлынет вода.

Наши корреспонденты также прогулялись по улицам затопленного поселка. Как сейчас выглядит Киолим, который еще вчера стоял по крыши в воде, — в нашем фоторепортаже.

Обо всех последствиях наводнений в Челябинской области мы оперативно рассказываем в онлайн-репортаже.

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Затопило поселок Наводнение Потоп Стихийное бедствие Затопило водой Прорвало дамбу
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Комментарии
3
Гость
27 июля 2024, 22:29
Скоро в проклятой Америке начнётся сезон штормов и торнадо. Ждём грандиозных жертв и разрушений! 👍😁
Гость
27 июля 2024, 22:32
как Путин отреагировал? переживает? мысленно с пострадавшими? Гундяев что говорит? не помогли его молитвы?
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