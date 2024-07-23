Сидела в СИЗО в 15 лет и пробовала наркотики в детстве. Какими скандальными историями известна Глюкоза

По словам певицы, она переживает трудный период в жизни Источник: glukozamusic / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Певица Глюкоза встряла в скандал после выступления на Дне металлурга в Красноярске. Она странно вела себя на сцене — материлась, трогала себя за интимные места и не попадала под фонограмму.

На скандальное выступление отреагировал бывший продюсер певицы Максим Фадеев. Он сказал, что Чистякова-Ионова «полощет в грязи» его музыку и репутацию. Фадеев также заявил, что вместе с юристами разрабатывает иск, который запретит Чистяковой-Ионовой использовать псевдоним Глюк'oZa и петь написанные продюсером песни. Позже он даже выразил соболезнование певице:

— Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее, — написал он в своем Telegram-канале.



Фадеев рассказал, что знает Наталью давно — уже больше 25 лет. По его словам, она очень сильно изменилась.



— Я знаю Наташу с 13 лет. Когда мы начали работать, она и ее семья были в тяжелейшей ситуации. Карьера Наташи буквально подарила им новую жизнь. И ее бабушка Лидия, о которой она говорит, всю жизнь благодарила меня за спасение их семьи. Много лет я относился к ней как к дочке, это было хорошее время. Тогда она была совсем другим человеком, — рассказал продюсер.



Он добавил, что шесть лет назад произошли события, которые заставили его перестать общаться с семьей Глюкозы. Фадеев начал обвинять ее во лжи и манипуляциях.



— Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье — как раз ее конек. Но я уже привык к нападкам тех, чья карьера состоялась благодаря мне и моей компании. И мне хотелось бы привести цитату, которую уже не раз озвучивал, она идеально подходит ко всем моим ситуациям с артистами: «Каждое создание будет ненавидеть своего создателя, ибо когда смотрит в глаза его, будет понимать свою истинную сущность», — добавил Максим Фадеев.



Ранее продюсер заявил, что подаст иск в суд, чтобы отобрать у Глюкозы ее псевдоним и запретить ей исполнять написанные Фадеевым треки.



Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина же предположила, что певица выступала под воздействием запрещенных веществ. По данным NGS24.RU, организаторы концерта ко Дню металлурга подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании».

Сама певица объяснила свое поведение приемом антидепрессантов и снотворных. По ее словам, она пережила очень сложный месяц — у нее умерла бабушка и ее стал «атаковать» бывший продюсер Максим Фадеев. Таблетки ей выписал врач, и поскольку певица принимает их впервые, «она не знала, как они действуют на нее».

Скандал в Красноярске — не первый неоднозначный случай в биографии певицы. MSK1.RU собрал все скандалы, в которых замешана Глюкоза.

Наркозависимость в 12 лет

Как рассказывала сама Наталья, в детстве ее воспитывала бабушка. Родители часто были заняты и к тому же страдали алкогольной зависимостью. В 11 лет девочка начала сниматься в «Ералаше» — на площадке она постоянно шокировала съемочную группу яркими образами.

Позже певицу стали звать в кино, и она приняла участие в съемках фильмов «Война» и «Триумф» — тогда Чистякова-Ионова начала употреблять наркотики.

Источник: glukozamusic / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











— Мне тогда было 12 лет, я тогда снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют, — рассказывала Ионова в интервью Super. — И там же попробовала портвейн, так получилось, что не рассчитала дозу. <...> Половина моих сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли и тусовались, их просто уже нет в живых.



В это же время певица познакомилась со своим будущим продюсером Максимом Фадеевым. Свое первое впечатление о ней описывал так: «дерзкая, наглая, пьяная девка, которая с балкона заблевала нижний балкон режиссера».

Источник: glukozamusic / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











В интервью блогеру Эльдару Джарахову поп-звезда призналась, что в 15 лет она встречалась с парнем, который занимался продажей запрещенных веществ. Друг молодого человека написал на него заявление в полицию. В итоге и его, и Наталью забрали в СИЗО «Бутырская тюрьма».



«Сделайте детям место для курения»

В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. В браке у пары родились две дочери — старшая Лидия и младшая Вера. Лидия пошла по стопам мамы и начала заниматься музыкой — она выпускает треки под псевдонимом Рэй.

Источник: glukozamusic / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Источник: glukozamusic / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











16-летняя девочка любит яркий макияж и прически. Родители всячески поддерживают и не препятствуют самовыражению дочери. Однако как сама Глюкоза признавалась в интервью Эльдару Джарахову, «с этой свободой Лида немножко не справляется».



— Лиду вместе с компанией поймали за курение. Меня вызвали к директору. Я понимаю, что с этой свободой Лида немножко не справляется. Но с другой стороны: а где детям курить? Они в машине едут с родителями — там не могут. Из школы не выпускают. Ну сделайте уже детям место для курения! Ее выгнали из-за этого. Причем из всей компании всегда достается ей, так как она самая яркая и заводила.

На шуточное предложение певицы отреагировали депутаты. Первый заместитель комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что «в школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные». Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал коллегу и отметил, что «это не лучший способ воспитания — делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения».

Голая вечеринка

Глюкоза засветилась на скандальной голой вечеринке Насти Ивлеевой, которая в декабре прошла в клубе Mutabor. После этого кадры с ней стали вырезать из передач на федеральных телеканалах. Кроме того, Максим Фадеев «в связи с происходящими событиями» запланировал перезапустить проект «Глюк’oZa», но уже без участия Ионовой-Чистяковой. По словам продюсера, артистка «дискредитирует концепцию проекта» как своей музыкой, так и публичным появлением в «Мутаборе».

Источник: Городские порталы