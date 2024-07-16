«Она не воспринимает это как убийство»: шокирующие подробности с суда над матерью, которая выбросила чемодан с мертвым сыном на помойку

Шатова хотела убить и себя, но не смогла Источник: Александра Куляпина / 59.RU











Ужасающее убийство произошло в ночь на 12 июля. Утром бездомный человек обнаружил тело мертвого 9-летнего ребенка в чемодане возле помойки в центре Перми. Вскоре появились видео с городских камер, на которых было заметно женщину, катящую этот чемодан по улицам города — позже, уже без чемодана, она гуляла по набережной с каменным лицом. К вечеру этого же дня следователи установили — на кадрах 34-летняя мать убитого мальчика. Она же и стала подозреваемой.



На следующий день следователи объявили Ирину Шатову в розыск и разместили ориентировку. К вечеру 13 июля ее задержали и первый раз допросили. Тогда женщина не признавала своей вины.



15 июля она призналась в совершенном преступлении и сказала, что убила собственного сына. Как рассказали следователи, мотивом преступления женщина назвала долги. Выяснилось, что она хотела убить и себя, но не смогла.



— Обвиняемая из-за финансовых задолженностей планировала свести счеты с жизнью и убила ребенка, чтобы он не оставался один, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.



Также следователи опубликовали видео со следственным экспериментом из квартиры в Мотовилихе, где жили мать и сын. Ирина Шатова показала, что задушила сына бельевой веревкой, а потом нанесла три удара в области сердца.

Источник: Городские порталы





15 июля в Ленинском районном суде избрали меру пресечения для обвиняемой. Суд удовлетворил ходатайство следователей — Ирину Шатову взяли под стражу до 12 сентября.



Незадолго до начала судебного заседания с представителями СМИ встретился исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Ленинскому району Перми, подполковник юстиции Павел Сатюков. Он рассказал, что в квартире тогда еще подозреваемой обнаружили ее личный дневник, благодаря которому удалось спрогнозировать ее действия и найти женщину.

Сначала она не признавала своей вины Источник: пресс-служба СУ Следственного комитета России по Пермскому краю











— Для меня ключевым был ее дневник, который мы изъяли в ходе обыска. Там были вырваны последние страницы и понадобилось какое-то время, чтобы понять, что было на них. Это помогло нам понять ее мотивы, которые казались сначала абсурдными, и спрогнозировать ее дальнейшие действия, — рассказал следователь. — Мы смогли ее найти, только когда смогли понять.



Следователь рассказал, что обвиняемая пыталась повести следствие по ложному следу.



Следователь объяснил, что у обвиняемой психопатическая привязанность к сыну.



— Она очень по-особенному воспринимает свою эмоциональную связь с ребенком. Она не воспринимает это как убийство другого человека, она воспринимает как суицид, как часть себя, — рассказал следователь. — У матери и сына были особенные отношения психопатического характера. Она не отпускала его в детский сад, в школу, он мало общался со сверстниками. Она только на короткое время могла его оставить с кем-то из своих родственников, он никогда не оставался дома один. Это предмет для оценки психолога-психиатра.



Как рассказал следователь, после убийства своего сына пермячка собиралась покончить с собой. Задумавшись об одном из способов, она поняла, что может обрушить весь подъезд, навредить другим. Пошла в гостиницу, где раньше снимала помещение, поднялась вместе с чемоданом на верхний этаж, но в итоге ушла. А когда катила чемодан с ребенком по Коммунальному мосту и хотела сбросить жуткую поклажу в реку, и не смогла сделать этого из-за тяжести, она вдруг задумалась о своих родителях — о том, что ее долги пришлось бы выплачивать им.



— Она подумала, что они не смогут заплатить ее долги, что возникнут очень серьезные проблемы, и вторую часть своего плана не реализовала, — рассказал следователь.



Когда Ирина Шатова бросила чемодан с телом своего сына возле помойки, она пошла на набережную. Там она, бродящая с каменным лицом, попала на камеры. Следователи и полиция смогли ее задержать к вечеру на следующие сутки. Всё это время она скрывалась в разных местах. А судя по опубликованным ранее кадрам и ориентировке, еще и меняла одежду. Когда она пряталась на чердаке отеля «Жемчужина» (сейчас это отель Holiday, но многие помнят его под старым названием), ее задержали. Этот отель находится чуть меньше, чем в двух километрах от дома, где жили мать и сын.



Источник: читатель 59.RU

— Она там раньше работала и хорошо знала это здание, — рассказал следователь. — Я ее действия расцениваю как действия человека, который оказался в безвыходной для себя ситуации. Ей больше некуда было идти.



Как рассказал следователь корреспондентам, в этом здании Ирина Шатова когда-то арендовала помещение. Она занималась трейдингом — торговала ценными бумагами на бирже. Клиенты предоставляли ей большие суммы денег, чтобы она управляла ими и приобретала ценные бумаги, но Ирина Шатова обросла от этого огромными долгами. Сама Ирина сказала только о долге в три миллиона, но следователи говорят, что речь идет о десятках миллионов задолженностей, однако не уточняют сумму. Обвиняемая в суде пояснила, что выплачивает по 98 тысяч долга в месяц — при том, что сумма ее дохода бывает различной, конкретной суммой она обозначила доход в 100 тысяч рублей.



На суде по мере пресечения сторона защиты сообщила, что Ирина Шатова на психиатрическом учете не состоит, а родители, с которыми она живет, отзываются о ней положительно.



Во время судебного заседания журналистка спросила у Ирины Шатовой, раскаивается ли она в содеянном. Та ответила из-за стеклянной стенки односложно: «Да».



С безучастным выражением лица Ирина слушала решение суда по поводу меры пресечения



В зале суда, как и на ранее опубликованных следователями видео, Ирина Шатова была спокойна — не рыдала, не кричала, говорила обо всём спокойно и обдуманно.





Следователь попросил суд отправить Ирину Шатову под стражу до 12 сентября. Он заявил, что при избрании более мягкой меры пресечения «она может скрыться, воспрепятствовать расследованию, может попытаться склонить свидетелей к даче ложных показаний или предпринять какие-то другие действия по делу, которые воспрепятствуют установлению истины по делу».



— Изначально она пыталась направить нас по ложному следу, давала ложные показания. Впереди еще очень много работы, и никакая другая мера пресечения, полагаю, не обеспечит надлежащего поведения, — сказал в суде следователь.



Прокурор во время судебного заседания пояснил, что за убийство малолетнего ребенка предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, но поскольку к женщинам оно не применяется, Ирине Шатовой может грозить до 20 лет лишения свободы.



Потерпевшим по делу признали отца Ирины Шатовой. Так решили ее родители, которые оказались сейчас самыми близкими родственниками ее ребенка. Отец мальчика после развода с Ириной Шатовой переехал в США, достоверно неизвестно, знает ли он об убийстве своего сына. У следователей нет с ним прямой связи.

Черный чемодан с сыном Шатовой Источник: СУ СК по Пермскому краю / Telegram















А вот что рассказала знакомая Ирины Шатовой и ее бывшего мужа.



Вместе с ними она работала в дилерском центре еще до коронавируса.



— Ирина была приветливая, веселая, общительная, — рассказала корреспонденту 59.RU пермячка. — Ничего плохого про обоих сказать не могу. Приятные люди, амбициозные. Увлекались спортом, здоровым образом жизни. Поэтому наркотики — точно нет.



Собеседница говорит, что когда у пары появился ребенок, Ирина ушла из компании, а Сергей остался. После он нашел работу в другом дилерском центре.



— Ребенка оба очень любили. Мальчик точно был здоровым (многие СМИ пишут, что был болен, но это не так), — говорит женщина. — Часто ездили все вместе за границу, создавали впечатление крепкой и дружной семьи. Очень удивилась, что они развелись в конце 2023 года. Но развод прошел спокойно, как мне казалось.



В последний раз собеседница общалась с бывшим мужем Ирины этой зимой и весной, но не так подробно — «поговорили про развод и всё». Сам развод прошел легко и быстро, ребенок остался жить с матерью, говорит пермячка. Еще этой зимой Сергей проводил много времени с Ириной и Славой, поэтому собеседница сомневается, что у подозреваемой был сожитель. Девушка уверена, что причиной развода не мог стать другой мужчина.



Ранее другая знакомая Ирины призналась, что не знает, почему произошла трагедия. К тому же в соцсетях подозреваемая транслировала благополучную, элитную жизнь. Шокировало произошедшее и нашу собеседницу.



— Для меня произошедшее — ужас, так как это была адекватная, красивая, образованная семья, любящая и заботящаяся о ребенке, — недоумевает женщина.



Об Ирине Сергей ничего плохого знакомой не рассказывал. Говорил только, что та активно занялась трейдингом и получалось у нее очень хорошо.



— Возможно, после его отъезда что-то пошло не так в этой сфере. И она не справилась психологически… — предполагает женщина.



СМИ писали, что Слава не учился в школе. До 2019 года он ходил в садик, а после был дома — его учили по японской системе.



— Я точно не знаю про систему обучения. Но знаю, что он был на домашнем обучении. Раз Ирина не работала в офисе, она решила посвятить себя воспитанию сына, — рассказала пермячка корреспонденту 59.RU.



По данным СК, в ночь с 11 на 12 июля Ирина Шатова в своей квартире в Мотовилихинском районе задушила сына, а после нанесла ему колото-резаные раны. Чтобы скрыть следы преступления, она перевезла тело мальчика в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе Перми. Сейчас следователи хотят ходатайствовать о заключении Шатовой под стражу.



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