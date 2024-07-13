«Водолазные работы»: в Новосибирске нашли тело пропавшего на воде мужчины

Его обнаружили 12 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вчера, 12 июля, нашли тело мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе МАСС.



По информации ведомства, в 13:00 часов спасателей вызвали в Ленинский район к акватории реки Обь. Специалисты проводили водолазные работы для поиска пропавшего на воде сибиряка.



— Обнаружено тело мужчины 1997 г.р. Передано сотрудникам полиции, — сказано в сообщении.



НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой сообщить, проводят ли специалисты проверку.



11 июля в Новосибирске в воде нашли тела двух мужчин. Личность одного из них не удалось установить.

