«Водолазные работы»: в Новосибирске нашли тело пропавшего на воде мужчины

В Новосибирске вчера, 12 июля, нашли тело мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе МАСС.
По информации ведомства, в 13:00 часов спасателей вызвали в Ленинский район к акватории реки Обь. Специалисты проводили водолазные работы для поиска пропавшего на воде сибиряка.
— Обнаружено тело мужчины 1997 г.р. Передано сотрудникам полиции, — сказано в сообщении.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой сообщить, проводят ли специалисты проверку.
11 июля в Новосибирске в воде нашли тела двух мужчин. Личность одного из них не удалось установить.
Обновлено.
— Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории реки тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
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