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Происшествия «Водолазные работы»: в Новосибирске нашли тело пропавшего на воде мужчины

«Водолазные работы»: в Новосибирске нашли тело пропавшего на воде мужчины

Его передали полицейским

770
3 комментария
Его обнаружили 12 июля

В Новосибирске вчера, 12 июля, нашли тело мужчины. О происшествии сообщили в пресс-службе МАСС.

По информации ведомства, в 13:00 часов спасателей вызвали в Ленинский район к акватории реки Обь. Специалисты проводили водолазные работы для поиска пропавшего на воде сибиряка.

— Обнаружено тело мужчины 1997 г.р. Передано сотрудникам полиции, — сказано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой сообщить, проводят ли специалисты проверку.

11 июля в Новосибирске в воде нашли тела двух мужчин. Личность одного из них не удалось установить.

Обновлено.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в акватории реки тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Комментарии
3
Гость
13 июля 2024, 10:59
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, б0льшая часть здешней писанины - это восторженное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи 👎🤮
Гость
13 июля 2024, 11:22
Мой морковка 6 см в воде не пропадёт.
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