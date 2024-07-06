Толпы людей и десятки задержанных рейсов: в Шереметьево возник коллапс из-за мощного урагана: видео

Пассажиры надеются вернуть билеты на отмененные рейсы в Шереметьево Источник: Осторожно Москва / T.me











Из-за урагана «Орхан» вечером 5 июля сотни рейсов задержали. Утром 6 июля ситуация только ухудшилась: перенесли или отменили порядка 40 рейсов.

Так, у «Аэрофлота» порой задержки доходят до 12 часов. Например, вылет рейса SU224 в китайский город Санья перенесли с 12:45 на 21:00. Также с 07:35 на 16:50 поменялось время вылета рейса SU1434 в Магнитогорск. А SU1176 полетит в Сочи в 17:25 вместо 13:45

Множество рейсов задержали Источник: svo.aero.ru











Как сообщают очевидцы, люди собрались в залах ожидания в Шереметьево: пассажиры надеются обменять билеты или купить новые в кассах экспресс-обслуживания. В среднем время ожидания на каждого человека составляет от 30 до 50 минут.



Коллапс у стоек регистрации «Аэрофлота» сняла одна из пассажирок на видео.



Пассажиры застряли в аэропорту Источник: Осторожно Москва / T.me

В Московской транспортной прокуратуре уже отреагировали на инцидент.



— Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг, — сообщили в ведомстве.



В авиакомпании «Аэрофлот» заверили, что делают все необходимые для отправки пассажиров в пункты назначения.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов, — сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

