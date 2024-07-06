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Происшествия Толпы людей и десятки задержанных рейсов: в Шереметьево возник коллапс из-за мощного урагана: видео

Толпы людей и десятки задержанных рейсов: в Шереметьево возник коллапс из-за мощного урагана: видео

Рассказываем, куда сейчас невозможно вылететь

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2 комментария
Пассажиры надеются вернуть билеты на отмененные рейсы в Шереметьево

Из-за урагана «Орхан» вечером 5 июля сотни рейсов задержали. Утром 6 июля ситуация только ухудшилась: перенесли или отменили порядка 40 рейсов.

Так, у «Аэрофлота» порой задержки доходят до 12 часов. Например, вылет рейса SU224 в китайский город Санья перенесли с 12:45 на 21:00. Также с 07:35 на 16:50 поменялось время вылета рейса SU1434 в Магнитогорск. А SU1176 полетит в Сочи в 17:25 вместо 13:45

Множество рейсов задержали

Как сообщают очевидцы, люди собрались в залах ожидания в Шереметьево: пассажиры надеются обменять билеты или купить новые в кассах экспресс-обслуживания. В среднем время ожидания на каждого человека составляет от 30 до 50 минут.

Коллапс у стоек регистрации «Аэрофлота» сняла одна из пассажирок на видео.

Пассажиры застряли в аэропорту

В Московской транспортной прокуратуре уже отреагировали на инцидент.

— Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг, — сообщили в ведомстве.

В авиакомпании «Аэрофлот» заверили, что делают все необходимые для отправки пассажиров в пункты назначения.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе в прошедшую ночь, которые привели к корректировке расписания, время вылета части рейсов за 06.07 будет сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов, — сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».

Москву и область накрыл ураган «Орхан». Он принес с собой ливень, грозу и град. В небе можно было увидеть вихри, похожие на смерч. Подробнее о том, что происходило в столице во время урагана, — в нашем материале.

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Задержка рейса Аэропорт Шереметьево Ураган Москва Вылет Погода
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Комментарии
2
Татьяна 53
6 июля 2024, 16:43
Поезд надёжнее
Голая правда
6 июля 2024, 16:44
В смысле "купить новые билеты"? Что то изменилось в правилах перевозки? Ну, задержали рейс. Значит, его просто перенесли более поздний срок. И билеты они есть и действительны.
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