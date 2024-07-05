«Голову себе разбил, весь переломанный». В жутком ДТП с туристическим автобусом в Анталье больше всего пострадал 44-летний москвич

Судя по всему, пострадавший москвич сидел рядом с водителем Источник: Евгений Тарасов / Vk.com; Nehir Haber











В страшном ДТП в Анталье пострадал 44-летний москвич Евгений Тарасов. Он получил тяжелые травмы головы, переломы ключиц и ног, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом MSK1.RU сообщили родственники туриста.



Жуткая авария произошла на объездной дороге вокруг Манавгата в Турции 3 июля. Водитель потерял управление и врезался в ограждение. В аварии пострадали 20 туристов — четверо граждан Белоруссии и 16 россиян. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако скончался, несмотря на усилия медиков.

— Он пострадал в ДТП в Анталье. Я узнал только сейчас эту информацию, племянники сообщили, им пришли какие-то эсэмэски оттуда. Он без сознания, — сообщил MSK1.RU отец пострадавшего.

По словам двоюродного брата Евгения, турист сидел рядом с водителем. Помимо москвича, серьезно пострадала еще одна девушка, остальные пассажиры получили травмы средней степени тяжести.

— Ехали они с отдыха в аэропорт, их везли на самолет. И по дороге то ли водитель уснул, то ли что... Так что он [Евгений] сейчас в тяжелом состоянии лежит. Не знаю, выкарабкается или не выкарабкается. Травмы головы сильные. Сам весь переломанный полностью, — рассказал MSK1.RU двоюродный брат пострадавшего.

Голову себе разбил, весь, короче, переломанный. И ключицы, и ноги сломаны. двоюродный брат Евгения

По словам родственников, Тарасов поехал на отдых один. Судя по соцсетям, он много путешествует и любит активный отдых: прыгает с парашютом, катается на квадроцикле.

У москвича есть кот-абиссинец 1 из 3 Источник: Евгений Тарасов / Vk.com

Сейчас Евгений пришел в сознание, но по-прежнему остается в больнице. Самое удивительное, что в Генконсульстве России по Анталье MSK1.RU сообщили, что Тарасова среди пострадавших не было.

— Информация относительно ДТП, произошедшего 3 июля с российскими туристами, размещена на интернет-ресурсах Генерального консульства России в Анталье. Евгения Тарасова в списках пострадавших не было, — сообщили MSK1.RU в дипмиссии. При таком раскладе получается, что пострадавших могло быть больше, но о них не знают? Мы следим за ситуацией.